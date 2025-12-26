Cae alias 'Moga', uno de los más buscados del suroeste antioqueño: lo acusan de homicidios

En un operativo realizado por la Policía Nacional en el municipio de Santa Rita, en la subregión suroeste del departamento de Antioquia, fue capturado Juan Camilo Restro Alzate, alias 'Moga' integrante del Grupo Delincuencial Organizado conocido como La Terraza que delinque en esta zona del país.

A alias 'Moga' se le atribuyen varios delitos, entre ellos, y tal vez uno de los más importantes, es la participación de un homicidio múltiple donde perdieron la vida cuatro personas, en el corregimiento de Santa Rita, ubicado en zona rural del sector conocido como La Clara, del municipio de Andes. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo de 2025.

A la fecha, este hombre cuenta con una orden de captura vigente por otras faltas a la ley, como concierto para delinquir agravado con fines de homicidio agravado. Se le acusa también del manejo las de finanzas de la organización, de la cual hace parte, y generar control territorial y homicidios selectivos en esa zona del departamento.

"La captura se produjo mediante la materialización de una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, resultado de un proceso investigativo estructural el cual incluyó interceptaciones telefónicas, interrogatorios, declaraciones juradas y reconocimientos fotográficos", dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia.



La captura fue realizada por la subestación de Policía del corregimiento de Santa Rita del municipio de Andes, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal Antioquia, entidad que realizó la investigación estructural por más de seis meses en la jurisdicción en contra de los integrantes del Grupo Delincuencial Organizado La Terraza.