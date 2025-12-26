En vivo
Cae alias 'Moga', uno de los más buscados del suroeste antioqueño: lo acusan de homicidios

Cae alias 'Moga', uno de los más buscados del suroeste antioqueño: lo acusan de homicidios

Alias 'Moga' habría participado en el homicidio de cuatro personas en marzo en el corregimiento Santa Rita de Andes.

