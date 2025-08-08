Incendio en penitenciaría El Bosque de Barranquilla en medio de un motín

Esta mañana se presenta un incendio en medio de un motín en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla.

Desde Inpec confirmaron que los guardias están trabajando para restablecer el orden, pero hasta esta mañana de viernes no se confirman aún si hay personas heridas.

#Atención En estos momentos se presenta un incendio en medio de un motín en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Desde @INPEC_Colombia está siendo atendida la situación, pero aún no se confirma si hay heridos. #VocesySonidos pic.twitter.com/S04MoVKlGI — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 8, 2025

La penitenciaría El Bosque de Barranquilla es una de las cárceles más hacinadas del país, siendo que a julio de este año albergaba a 1487 personas privadas de la libertad, pese a que solo tiene capacidad para 640 reclusos.

Lo anterior implica un hacinamiento hasta del 232%, por lo que una emergencia, como un incendio, puede generar graves consecuencias a los reclusos por el poco espacio que tienen disponible para resguardarse.



Emergencias similares en el pasado

Esta emergencia recuerda lo ocurrido el 27 de enero de 2014 en el pabellón B de la cárcel Modelo de Barranquilla, donde una requisa en busca de celulares terminó en un enfrentamiento que llevó a algunos reclusos a prender fuego a los colchones que tenían en las celdas.

Esto provocó un incendió de amplias proporciones que dejó más de 17 reclusos sin vida.

En desarrollo.