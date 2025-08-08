Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incendio en penitenciaría El Bosque de Barranquilla en medio de un motín

Incendio en penitenciaría El Bosque de Barranquilla en medio de un motín

Desde Inpec confirmaron que los guardias están trabajando para restablecer el orden, pero hasta esta mañana de viernes no se confirman aún si hay personas heridas.

Incendio en penitenciaria El Bosque.
Incendio en penitenciaría El Bosque.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 08:18 a. m.

Esta mañana se presenta un incendio en medio de un motín en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla.

La penitenciaría El Bosque de Barranquilla es una de las cárceles más hacinadas del país, siendo que a julio de este año albergaba a 1487 personas privadas de la libertad, pese a que solo tiene capacidad para 640 reclusos.

Lo anterior implica un hacinamiento hasta del 232%, por lo que una emergencia, como un incendio, puede generar graves consecuencias a los reclusos por el poco espacio que tienen disponible para resguardarse.

Emergencias similares en el pasado

Esta emergencia recuerda lo ocurrido el 27 de enero de 2014 en el pabellón B de la cárcel Modelo de Barranquilla, donde una requisa en busca de celulares terminó en un enfrentamiento que llevó a algunos reclusos a prender fuego a los colchones que tenían en las celdas.

Esto provocó un incendió de amplias proporciones que dejó más de 17 reclusos sin vida.

En desarrollo.

