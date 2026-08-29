“Libros para seguir soñando”: Ulibro 2026 llevará solidaridad de Bucaramanga a Risaralda

La solidaridad de los lectores de Bucaramanga cruzará las fronteras de Santander. Ulibro 2026 se unió a la Feria del Libro de Pereira para poner en marcha la campaña “Libros para seguir soñando”, una iniciativa que busca ayudar a reconstruir espacios de lectura para las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Risaralda.

Durante los diez días de Ulibro 2026, del 28 de agosto al 6 de septiembre, los visitantes de la feria podrán llevar sus donaciones hasta el punto habilitado en Neomundo Centro de Convenciones.

La campaña busca que los libros se conviertan en algo más que una donación. La apuesta de sus organizadores es contribuir a recuperar espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan volver a leer, aprender, imaginar y encontrarse alrededor de las historias después de la emergencia.

¿Qué se puede donar?

La convocatoria está abierta a visitantes de la feria, familias, estudiantes, editoriales, aliados de Ulibro y ciudadanos en general.



Lectura Foto: referencia, ImageFX

Se recibirán libros de literatura, cuentos, novelas, poesía, ciencia, historia y arte, con especial interés en material dirigido a niños y jóvenes.

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También se podrá entregar material didáctico y creativo como rompecabezas, juegos de mesa, colores, títeres, cuadernos, juegos de cartas.

Los elementos pueden ser nuevos o usados, pero deberán encontrarse limpios, completos y en buen estado. No se recibirán materiales con deterioro significativo, rayones u hojas faltantes.

Las donaciones recolectadas en Bucaramanga no se quedarán en la feria. De acuerdo con los organizadores, el material será entregado en noviembre, durante una nueva edición de la Feria del Libro de Pereira, donde será canalizado hacia comunidades, instituciones y bibliotecas comunitarias afectadas por el terremoto.

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La iniciativa cuenta con la participación de la Feria del Libro de Pereira, organizada por la Cámara de Comercio de Pereira, y con el acompañamiento del colectivo Libros Libres, que ha trabajado en procesos de circulación y promoción de la lectura en diferentes comunidades.

Para los promotores de la campaña, recuperar los libros después de una emergencia también significa recuperar espacios de encuentro.

Carlos Díaz Consuegra, integrante de Libros Libres, destaca que la lectura puede convertirse en una herramienta para acompañar a las personas durante situaciones difíciles. La intención, explica, no es utilizar los libros simplemente para distraerse de lo ocurrido, sino como una posibilidad para comprender, procesar y expresar las emociones que dejan las situaciones de crisis.

Desde Ulibro también resaltan que la literatura y el arte pueden ayudar a reconstruir sueños y generar espacios de acompañamiento para las comunidades que atraviesan momentos complejos.

La edición número 24 de Ulibro se desarrolla desde este viernes 28 de agosto y se extenderá hasta el 6 de septiembre en Neomundo Centro de Convenciones, en Bucaramanga.

Además de su programación literaria y cultural, este año la feria abre un espacio para que sus visitantes se conviertan en parte de una cadena de solidaridad que comenzará en Santander y llegará hasta las comunidades afectadas por el terremoto en Risaralda.

La invitación de los organizadores es sencilla: quien tenga un libro en buen estado que pueda compartir, puede convertirlo en una oportunidad para que otra persona vuelva a leer, imaginar y soñar.