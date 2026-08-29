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Buscan a auxiliar de Policía de 18 años que desapareció en el río Magdalena, en Barrancabermeja

Luis Eduardo Uribe González se encontraba con otros uniformados en San Rafael de Chucurí cuando ocurrió la emergencia. Pescadores de la zona se unieron al operativo de búsqueda.

embarcaciones río Magdalena.jpg
Blu Radio. Embarcaciones río Magdalena //Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Un auxiliar de Policía de 18 años permanece desaparecido en las aguas del río Magdalena, luego de que se registrara una emergencia durante la tarde de este viernes 28 de agosto en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, Barrancabermeja.

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El joven fue identificado como Luis Eduardo Uribe González, quien, según la información preliminar conocida hasta el momento, se encontraba junto a un grupo de uniformados que había llegado al corregimiento y aprovechó un momento de descanso para ingresar al río.

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De acuerdo con las primeras versiones, algunos de los policías se encontraban bañándose y lanzándose desde un sector rocoso hacia las aguas del Magdalena. En medio de esta actividad se presentó la emergencia y Uribe González desapareció en el afluente.

Río Magdalena seco en Mompóx.jpg

Tras advertir que el auxiliar no volvía a salir del agua, se activaron las labores de búsqueda para tratar de establecer su paradero.

A las tareas se sumaron pescadores de la zona, quienes apoyan a las autoridades en el recorrido por el río y en la búsqueda del joven de 18 años.

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Hasta el momento, no se ha confirmado el fallecimiento del auxiliar de Policía. Las autoridades mantienen activo el operativo y trabajan para localizarlo.

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Las circunstancias exactas en las que ocurrió la desaparición todavía son materia de investigación. Se espera que, con el avance de las labores de búsqueda, se pueda establecer qué ocurrió y encontrar al uniformado.

La situación mantiene en alerta a los habitantes de San Rafael de Chucurí, mientras compañeros y organismos de emergencia continúan con el operativo en el río Magdalena.

La información permanece en desarrollo y cualquier novedad sobre el paradero de Luis Eduardo Uribe González será informada por las autoridades.

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