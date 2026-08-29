Salió por fotocopias y fue asesinado: pensionado de ESSA murió en Barrancabermeja y hay recompensa

Una recompensa de hasta $10 millones ofreció la Alcaldía de Barrancabermeja por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de Alberto Rico Barbosa, de 65 años, quien fue asesinado a tiros durante el mediodía de este viernes 28 de agosto en el barrio El Recreo, comuna Uno.

La Alcaldía de Barrancabermeja ofrece una recompensa de $10 millones por información para identificar y capturar a los responsables del sicariato de Alberto Rico. Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad, hizo el llamado a la ciudadanía a entregar información #VocesySonidos pic.twitter.com/ZDTBOarmY1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 29, 2026

El ataque ocurrió en inmediaciones de la carrera 24A entre calles 45 y 46, cerca del lugar donde residía la víctima. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Rico Barbosa había salido de su vivienda para recoger unas fotocopias y, cuando regresaba, habría sido interceptado por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según las primeras versiones, el parrillero descendió del vehículo y disparó en varias oportunidades contra el hombre, quien quedó tendido sobre la vía pública y murió en el lugar como consecuencia de las heridas.

Rico Barbosa era pensionado de la Electrificadora de Santander, ESSA, y, de acuerdo con información preliminar, también se dedicaba al préstamo de dinero. Las autoridades investigan si alguna de estas actividades tendría relación con el ataque o si existió otro motivo detrás del homicidio.



Luego de conocerse el crimen, las autoridades activaron un plan candado en Barrancabermeja con el objetivo de ubicar a los responsables. Además, se puso en marcha una línea de investigación para establecer los móviles del homicidio y recopilar elementos que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales.

“En el barrio El Recreo, lastimosamente, fue víctima de un ataque sicarial Alberto Rico. De manera conjunta se ha activado una línea de investigación y un plan candado que opera en el municipio. Por eso tenemos esta recompensa”, señaló Eduardo Ramírez Alipio, al referirse a las acciones adoptadas tras el homicidio.

Publicidad

La Alcaldía ofreció hasta $10 millones de recompensa por información que permita avanzar en la captura de los responsables. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para entregar cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

El homicidio generó consternación entre los habitantes del barrio El Recreo, especialmente entre vecinos que conocían a Rico Barbosa y que presenciaron la escena tras el ataque.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar por qué fue asesinado el adulto mayor, quién ordenó el crimen y quiénes fueron los responsables del ataque a bordo de la motocicleta.