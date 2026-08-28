Los Santos, en alerta: sismo de 5.1 deja 30 viviendas afectadas en Santander

El municipio de Los Santos, Santander, actualizó el balance de daños luego del sismo de magnitud 5,1 registrado el pasado miércoles. Tras revisar nuevos reportes entregados por la comunidad, las autoridades confirmaron que ya son 30 las viviendas afectadas por el movimiento telúrico.

El alcalde de Los Santos, Diego Armando Mendoza Arenas, explicó que los primeros reportes comenzaron a llegar prácticamente desde el momento en que ocurrió el sismo.

“Estando en un consejo de Gobierno con mi equipo jurídico sentimos que empezó a moverse el mundo. La comunidad nos llamaba porque sus casas resultaron afectadas”, relató el mandatario.

Inicialmente, las autoridades tenían un registro de 26 hogares afectados, pero la cifra aumentó a 30 luego de realizar un nuevo balance y verificar otros reportes.



Entre las afectaciones identificadas se encuentran grietas en los muros, pisos levantados y daños en los techos, algunos de ellos con partes rotas o desprendidas.

De acuerdo con el alcalde, las viviendas más antiguas son las que concentran buena parte de los daños.

Publicidad

Aunque el movimiento generó preocupación entre los habitantes, no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta y continúan recopilando información sobre las condiciones de las estructuras afectadas.

Los Santos tiene una particularidad que lo convierte en uno de los puntos sísmicamente más activos de Colombia. Bajo esta región se encuentra el Nido Sísmico de Bucaramanga, una concentración de actividad sísmica ubicada aproximadamente a 150 kilómetros de profundidad.

En esta zona se registran numerosos movimientos de tierra prácticamente todos los días, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan inadvertidos para la población.

Publicidad

Lo que hace particular a este fenómeno es que la ciencia todavía no comprende completamente el mecanismo exacto que provoca esta extraordinaria concentración de sismos a tanta profundidad. Los movimientos están relacionados con los esfuerzos y procesos tectónicos que ocurren en el interior de la Tierra y, cuando las rocas sometidas a esas fuerzas liberan energía, se producen las ondas sísmicas.

Esto no significa que los pequeños temblores diarios estén necesariamente “preparando” o desencadenando un terremoto mayor. La actividad sísmica no permite predecir cuándo ocurrirá un sismo, ni su magnitud.

Por eso, aunque los habitantes de Los Santos están acostumbrados a sentir movimientos de tierra, un evento como el de magnitud 5,1 representa un llamado de atención para revisar las condiciones de las construcciones, especialmente aquellas que tienen varias décadas de antigüedad.

Las autoridades municipales avanzan ahora en la consolidación del inventario de daños para establecer qué viviendas requieren una revisión más detallada y qué medidas deberán adoptar las familias afectadas.