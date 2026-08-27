Senado votó para evacuar el Capitolio en medio de último temblor: ganó el ‘no’

El Senado vivió un momento insólito durante el temblor de magnitud 5,1 registrado la víspera cuando se encontraba en plena sesión y sometió a votación la decisión de evacuar del Capitolio Nacional en plena emergencia, en la cual ganó el 'no'.

El temblor, que sacudió el este y el centro de Colombia dos semanas después del terremoto de 7,4, ocurrió a las 11:45 de la mañana y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En ese momento, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, estaba dando un discurso en la tribuna del Salón Elíptico del Capitolio cuando comenzaron a sonar las alarmas para evacuar el establecimiento.

Varios de los senadores presentes instaron a Meisel a continuar su intervención, pese a las alarmas, y ante la discusión de si evacuar o no el edificio decidieron someterlo a votación mientras la tierra temblaba en Bogotá y otras ciudades del país.



El resultado fue un triunfo del 'no', con lo cual la sesión continuó sin que los senadores evacuaran el Capitolio, como sí lo hicieron decenas de funcionarios del Legislativo.

Este temblor fue el más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste) y dejó al menos 331 personas fallecidas, 4.439 heridos y 240 desaparecidos, así como numerosas edificaciones destruidas o seriamente averiadas, en su mayor parte en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda.