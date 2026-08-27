Profesor Diego Torres regresa al CSU de la UNAL, ahora como delegado presidencial

El Gobierno Nacional oficializó nuevas designaciones para el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. A través del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, fueron modificadas varias de las representaciones del presidente de la República ante los consejos superiores de instituciones de educación superior estatales.

Entre los nombres que aparecen en el decreto está el del profesor Diego Alejandro Torres, quien vuelve al máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional, esta vez en una condición diferente a la que ocupó durante los últimos años: como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario.

Torres había llegado al CSU como representante de los profesores de la Universidad Nacional y durante ese periodo tuvo una participación activa en las discusiones sobre el rumbo de la institución y en las decisiones relacionadas con la rectoría. Registros oficiales de la Universidad Nacional lo identificaban como representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario.

Universidad Nacional de Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Ahora, su regreso se produce con una nueva representación. El decreto establece su designación como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Con esta decisión, Torres vuelve a ocupar un asiento en el órgano encargado de las principales decisiones de gobierno de la institución, pero ya no en representación del cuerpo docente.



El mismo decreto también designa al padre Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Es decir, el Gobierno establece dos nuevas designaciones para esa representación dentro del máximo órgano directivo de la institución.

La decisión se conoce en un contexto de alta sensibilidad alrededor de la Universidad Nacional, luego de los fuertes debates que durante los últimos años han marcado al Consejo Superior Universitario, especialmente por las controversias relacionadas con la elección y situación de la rectoría.

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El decreto, firmado el 25 de agosto de 2026, señala que las nuevas designaciones hacen parte de un proceso mediante el cual se dan por terminadas algunas representaciones anteriores y se efectúan nuevas designaciones del presidente de la República ante los consejos superiores de distintas universidades públicas del país.