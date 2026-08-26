“No pretendemos borrar a las niñas”: ICBF responde a solicitud de la Defensoría

La polémica por el uso de las expresiones “niños y adolescentes” y “niñas, niños y adolescentes” llegó a la Defensoría del Pueblo, que pidió explicaciones formales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, sobre las directrices que actualmente rigen el lenguaje utilizado por la entidad para referirse a esta población.

En una comunicación enviada el 25 de agosto a la directora del ICBF, María Carolina Restrepo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó información sobre una instrucción que, según información conocida por medios de comunicación, habría sido impartida en la Regional Huila para utilizar la expresión “niños y adolescentes” sin mencionar de manera explícita a las niñas.

La Defensoría también pidió precisar el alcance de esa orientación y contrastarla con las declaraciones posteriores de la directora del ICBF, quien ha señalado que el término “niñez” comprende tanto a niños como a niñas. Para el organismo, no se trata únicamente de una discusión gramatical o de estilo, pues el lenguaje institucional puede tener efectos sobre la inclusión y el reconocimiento de determinados grupos.

En su solicitud, la Defensoría recordó además que la Ley 1098 de 2006 establece que la perspectiva de género debe ser tenida en cuenta en los ámbitos en los que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes. Según el documento, mencionar expresamente a las niñas también permite reconocer problemáticas que pueden afectarlas de manera diferenciada, como la violencia sexual, la explotación, las uniones tempranas, el embarazo forzado, la trata y otras formas de violencia basada en género.



Por eso, el organismo pidió al ICBF informar cuál es la directriz vigente sobre el uso de las palabras “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez”; establecer si se trata de una orientación nacional o regional, quién la impartió y cuándo fue adoptada. También solicitó copia de los documentos, circulares, correos o lineamientos que sustenten esa instrucción.

La Defensoría también preguntó si el ICBF evaluó los posibles efectos de esta orientación sobre la visibilización de las niñas y si contempla revisar o ajustar las instrucciones a raíz de las inquietudes que se han generado.

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Frente a esta solicitud, el ICBF aseguró que responderá a la Defensoría del Pueblo dentro de los términos establecidos por la ley. La entidad fue enfática en señalar que no pretende “borrar a las niñas del lenguaje institucional” y mucho menos excluir o vulnerar a esta población.