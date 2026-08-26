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Enrique Peñalosa advierte sobre el futuro de los colegios en concesión en Colombia

Peñalosa, quien implementó históricamente este esquema en la capital del país, advirtió que la nueva normativa gubernamental pone en riesgo un sistema que considera crucial para combatir la inequidad social y el atraso académico.

Enrique Peñalosa fue exalcalde de Bogotá
Enrique Peñalosa fue exalcalde de Bogotá
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

En medio de la álgida discusión nacional sobre el nuevo borrador de decreto del Ministerio de Educación, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, alzó su voz para defender el modelo de colegios en concesión.

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Peñalosa, quien implementó históricamente este esquema en la capital del país, advirtió que la nueva normativa gubernamental pone en riesgo un sistema que considera crucial para combatir la inequidad social y el atraso académico.

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Críticas al borrador del decreto: "Más daño que bien"

El exmandatario capitalino calificó el borrador de decreto como "bastante flojo", llegando a afirmar que "ese decreto lo hubiera podido expedir el gobierno Petro" debido a las severas trabas que impone a la participación de privados en la educación oficial.

Peñalosa cuestionó con vehemencia la restricción que establece que la contratación con entidades privadas solo sea viable "cuando se demuestre insuficiencia o limitaciones de los establecimientos educativos oficiales" y de manera estrictamente "excepcional".

A juicio del exalcalde, este planteamiento es perjudicial para el desarrollo del país: "Los servicios públicos (...) los debe prestar de la manera que se preste con la mejor calidad y con el menor costo posible. Entonces, aquí prácticamente lo que hacen con este decreto es más bien más daño que bien".

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Asimismo, frente a la posibilidad de que el decreto abra la puerta a la administración de colegios por parte de organizaciones religiosas, manifestó su seria preocupación debido a la libertad de culto consagrada constitucionalmente: "No podemos nosotros de ninguna manera presionar a los niños hacia una religión u otra".

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La paradoja de Petro y el futuro político de Peñalosa

Como cierre de su argumentación sobre el éxito del modelo, Peñalosa recordó que en el año 2015 vencieron las primeras concesiones de 15 años justo bajo la alcaldía de Gustavo Petro.

Pese a la conocida postura contraria del actual presidente hacia el sector privado, el respaldo comunitario fue definitivo: "Era tan gigantesco el apoyo de las comunidades a estos colegios, tan asombrosos los resultados (...) que la alcaldía Petro se vio obligada a renovar los contratos de los colegios en concesión".

Escuche aquí la entrevista:

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