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Alivio para estudiantes afectados por terremoto: Icetex congela cobros a 44.411 beneficiarios

Los beneficiarios tendrán tres meses de suspensión del cobro de sus créditos, congelamiento de intereses y otras medidas para evitar afectaciones financieras durante la emergencia.

Reforma al Icetex
Icetex.
Foto: Google Maps y Blu Radio
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El Gobierno nacional anunció nuevos alivios económicos para 44.411 beneficiarios de créditos educativos del Icetex afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las medidas fueron aprobadas por la Junta Directiva de la entidad, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, como parte de la respuesta institucional a la emergencia.

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Entre los beneficios se encuentra la suspensión durante tres meses del cobro de los créditos educativos, así como el congelamiento de los intereses corrientes y moratorios. Durante este periodo también quedarán suspendidas las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico.

Icetex
Icetex
Foto: Icetex

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La medida contempla además la suspensión de los reportes a centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el traslado de las obligaciones a cobro. Con esto, los estudiantes afectados podrán contar con un periodo de alivio mientras enfrentan las consecuencias económicas derivadas del desastre natural.

El Icetex también amplió hasta el 15 de septiembre el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito correspondientes al segundo semestre de 2026. A esto se suma el acompañamiento personalizado a los estudiantes en sus trámites y una convocatoria especial de subvenciones dirigida a instituciones de educación superior ubicadas en las zonas afectadas.

La ministra de Educación, Viviane Morales, señaló que estos beneficios hacen parte del esfuerzo del Gobierno nacional para responder de manera eficaz a las personas afectadas por la emergencia y facilitar la continuidad de sus procesos educativos.

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