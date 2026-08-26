Solidaridad tras terremoto en Colombia: recaudan $17,8 millones y entregan ayudas a familias

En medio de la emergencia provocada por los recientes sismos registrados en Colombia, distintas organizaciones han puesto en marcha acciones para atender a las comunidades que resultaron afectadas.

Una de ellas es Makro, que, de la mano de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), adelanta una estrategia de apoyo dirigida a familias de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

La compañía habilitó sus cajas en las tiendas a nivel nacional para que los clientes puedan hacer aportes económicos destinados a la atención de los damnificados. De acuerdo con el balance conocido hasta el 19 de agosto, la campaña permitió reunir $17.809.270, dinero que será entregado a ABACO para reforzar las ayudas dirigidas a las poblaciones afectadas.

Pero la respuesta no se ha limitado a la recolección de recursos. Makro también ha articulado esfuerzos con sus clientes, trabajadores, proveedores y organizaciones sociales para hacer llegar alimentos, agua y elementos de primera necesidad a diferentes zonas del país.



Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia AFP

Entre las acciones realizadas se encuentra la donación de 1.200 kilogramos de productos por parte de clientes de las tiendas ubicadas en la avenida Boyacá y Villa del Río, en Bogotá. Estos artículos fueron entregados al Banco de Alimentos de Bogotá para su posterior distribución.

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En el departamento del Chocó también se han concentrado esfuerzos. Allí fueron destinados 113 kilogramos de productos de aseo y cocina para las personas afectadas, en una iniciativa desarrollada con el respaldo de la Fundación MarViva.

El suministro de agua potable ha sido otro de los frentes priorizados durante esta respuesta humanitaria. En conjunto con sus Marcas Propias y la categoría de Bebidas, Makro donó 18.000 litros de agua que serán destinados a los bancos de alimentos de Cali y Pereira, con el propósito de apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

A estas ayudas se suma la entrega de otros 1.000 litros de agua para atender a la población afectada por los incendios registrados en El Espinal, Tolima.

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Durante estas intervenciones se han entregado alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene, pañales, cobijas y otros elementos considerados esenciales para las familias afectadas.