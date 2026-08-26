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Temblor en Colombia: la importancia de los mensajes de textos

Durante una catástrofe, las barreras de comunicación se multiplican, pues las líneas pueden colapsar o perder conexión con internet.

Comunicaciones después de un temblor o terremoto.
Comunicaciones después de un temblor o terremoto.
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El terremoto en Colombia volvió a demostrar que la información es vital antes, durante y después de una emergencia, pero también dejó en evidencia las dificultades para mantener comunicada a la población cuando los canales habituales colapsan.

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Sin energía eléctrica, conexión a internet o señal de datos estable, acceder a páginas web, redes sociales o correos electrónicos puede convertirse en una tarea prácticamente imposible, por lo que los mensajes de texto aparecen como una alternativa que podría ser clave en situaciones de este tipo.

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Durante una catástrofe, las barreras de comunicación se multiplican. Los sitios web pueden colapsar por el aumento de visitas o presentar dificultades de carga; los correos electrónicos pueden llegar demasiado tarde y los centros de contacto pueden recibir un volumen de llamadas que supera su capacidad. Frente a este escenario, los SMS o mensajes de texto representan un canal alternativo que puede complementar las herramientas digitales utilizadas habitualmente para informar a la ciudadanía.

Ilustración de mapa 3D de Colombia con ondas sísmicas rojas y un sismógrafo registrando ondas en primer plano.
Un gráfico representa la actividad sísmica sobre el mapa topográfico de Colombia junto a la lectura en tiempo real de un sismógrafo.
Foto: ChatGPT

Aunque en Colombia los SMS son utilizados principalmente por empresas para comunicaciones comerciales, códigos de seguridad y verificaciones relacionadas con servicios digitales o transacciones bancarias, también pueden desempeñar un papel importante durante una emergencia.

“Depender de un único canal de comunicación es riesgoso cuando los sitios web y las aplicaciones fallan”, explicó Paula Rojas, Sales Director de Infobip.

Ventajas de los SMS

Una de las principales ventajas de los mensajes de texto es que no requieren conexión a datos móviles para ser recibidos. De acuerdo con cifras difundidas por Infobip, los SMS tienen una tasa de apertura del 98 % y suelen ser leídos rápidamente, incluso desde la notificación que aparece en el teléfono. Además, existe una modalidad conocida como SMS Flash, que muestra el contenido directamente en la pantalla del dispositivo sin necesidad de ingresar a la bandeja de entrada y que, según la compañía, puede alcanzar una tasa de apertura del 100 %.

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El uso institucional de estos recursos podría permitir que, en medio de un terremoto u otra emergencia, las autoridades envíen información actualizada sobre puntos de atención, zonas críticas, recomendaciones de prevención y mecanismos de reacción.

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Los SMS, pese a ser una tecnología de larga trayectoria, todavía pueden convertirse en una herramienta de gran utilidad para proteger y mantener informados a los ciudadanos, especialmente en zonas donde la infraestructura de internet es limitada, pero el acceso a un teléfono celular está ampliamente extendido.

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