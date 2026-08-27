Pidió el iPhone 17 Pro Max por Temu y quedó sin palabras con lo que le llegó

El iPhone 17 Pro Max se ha convertido en uno de los dispositivos más llamativos de Apple, pero su elevado precio hace que no todos puedan acceder al equipo. Mientras crece la expectativa por el próximo lanzamiento de la compañía, una creadora de contenido decidió probar una alternativa económica que encontró en Temu y terminó llevándose una particular sorpresa.

La joven, identificada en TikTok con el usuario @gismelt, compartió con sus seguidores el resultado de la compra de un supuesto iPhone 17 Pro Max a través de la plataforma de comercio electrónico. El video rápidamente llamó la atención de los internautas y ya supera los tres millones de reproducciones y las 100.000 interacciones.

En las imágenes se observa a la creadora recibiendo una caja que, a primera vista, intenta imitar el empaque del teléfono de Apple. Sin embargo, hay un detalle que rápidamente despierta sospechas: el tamaño de la caja es considerablemente menor al de la presentación original del iPhone 17 Pro Max.

La sorpresa aumentó cuando abrió el paquete. En su interior encontró un teléfono que también replica el diseño del más reciente modelo de Apple, aunque en una versión mucho más pequeña. El dispositivo, además, incluía una funda y diferentes accesorios, lo que hacía que el producto pareciera, inicialmente, una versión en miniatura del reconocido celular.



Pero fue al encenderlo y comenzar a utilizarlo cuando quedaron en evidencia mayores diferencias. Aunque la interfaz busca parecerse a la de iOS, al ingresar a aplicaciones como la cámara, la configuración y otras funciones se pueden encontrar elementos propios de un sistema operativo muy similar a Android.

El producto, por lo tanto, no corresponde a un iPhone 17 Pro Max original de Apple, pese a que su apariencia exterior intenta reproducir varios de los elementos característicos del equipo.

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La particular compra generó toda clase de comentarios entre los usuarios de TikTok. Algunos bautizaron el dispositivo como el “mini iPhone”, mientras que otros lo llamaron de manera burlona “iPhone 17 Pro Mini” o “17 Pro menos”, haciendo referencia a su reducido tamaño y a las diferencias frente al teléfono original.

Más allá de las bromas, varios usuarios consideraron que el dispositivo podría tener una utilidad concreta para niños pequeños que necesitan un teléfono inteligente para realizar tareas básicas, sin requerir las prestaciones de un equipo de alta gama.