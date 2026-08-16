Apple declara obsoleto el iPhone X: teléfonos y MacBooks que dejarán de ser actualizados

Apple incorporó el iPhone X y el MacBook Pro de 15 pulgadas de 2018 a su lista de productos obsoletos. La decisión no significa que estos equipos dejen de funcionar, pero sí marca un cambio para quienes todavía dependen de ellos.

Cuando un dispositivo entra en esta categoría, Apple y sus proveedores autorizados dejan de ofrecer reparaciones o recambios oficiales. Antes de llegar a este punto, los productos pasan por una etapa denominada “vintage”, en la que todavía pueden recibir servicio si existen piezas disponibles.

¿Qué significa que el iPhone X sea declarado obsoleto?

El iPhone X llegó al mercado en noviembre de 2017 y dejó de comercializarse en septiembre de 2018. El equipo marcó un cambio dentro de la línea de teléfonos de Apple al incorporar una pantalla OLED de borde a borde y Face ID, además de eliminar el botón físico de inicio.



Sin embargo, su ciclo de actualizaciones también llegó a su límite. El dispositivo recibió soporte hasta iOS 16 y no fue compatible con iOS 17. Su última versión disponible es iOS 16.7.16.

Para quienes todavía utilizan este modelo, la declaración de obsolescencia no significa que deban cambiarlo de inmediato. El teléfono continuará funcionando, pero una reparación de hardware, como el reemplazo de una batería o una pantalla, ya no tendrá garantizada la atención mediante los canales oficiales.

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¿Qué MacBook también quedó obsoleto y qué pasará con estos equipos?

El MacBook Pro de 15 pulgadas de 2018 también fue incluido en la lista. Este computador incorporó el chip de seguridad T2 y utilizó el teclado butterfly, un diseño que posteriormente recibió críticas por su funcionamiento.

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El equipo puede ejecutar macOS Sequoia, pero no recibirá versiones posteriores. Su última versión disponible es macOS 15.7.7.

En ambos casos, los usuarios todavía pueden utilizar sus dispositivos, aunque deberán considerar otras alternativas si presentan daños.



Las reparaciones oficiales dejan de estar disponibles.

Las piezas originales pueden ser más difíciles de conseguir.

Los servicios no oficiales son una alternativa, pero no tienen garantía de disponibilidad.

Apple puede mantener algunas piezas durante más tiempo, aunque esto no está garantizado para todos los modelos ni regiones.

La compañía generalmente considera obsoleto un producto cuando han pasado más de siete años desde que dejó de comercializarlo. Para quienes aún utilizan estos equipos, el cambio representa una señal para planificar futuras reparaciones o la renovación del dispositivo.