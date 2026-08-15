Experto explica cómo usar la IA a su favor y prepararse para el futuro laboral

El celular dejó de ser únicamente una herramienta para llamar, enviar mensajes o revisar redes sociales. Con la llegada de la inteligencia artificial, también puede convertirse en un aliado para trabajar, aprender, organizar tareas e incluso potenciar diferentes habilidades.

Así lo explicó en En Blu Jeans David Rodríguez Pinto, CEO de IA University, quien aseguró que actualmente el teléfono puede entenderse como “una extensión” de cada persona, especialmente por las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial.

“Vamos a tener la capacidad de repotenciar cualquier talento, cualquier habilidad y, lógicamente, ser mucho más productivos”, señaló.

¿Qué inteligencia artificial debería tener en el celular?

Ante la creciente cantidad de plataformas disponibles, Rodríguez recomendó no limitarse inicialmente a una sola. Según explicó, tres de las principales herramientas que vale la pena conocer son ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic; y Gemini, de Google.



La recomendación del experto es hacer una misma consulta en diferentes plataformas y comparar las respuestas para descubrir cuál funciona mejor según las necesidades de cada usuario.

Esto ocurre porque cada herramienta ha sido entrenada de manera diferente y puede destacarse en tareas distintas, como creación de contenido, análisis de información o resolución de problemas.

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Además, para Rodríguez, además de escoger una plataforma, la habilidad más importante es aprender a comunicarse con ella.

“Pero entonces, las tres son muy buenas. Para mí la clave está en que aprendamos, sea en cualquiera de estas tres, más que a escribir, a conversar. (...) Técnicamente ya estamos conversando con una persona, tenemos un amigo más y es un amigo al cual tenemos que mirar cómo lo podemos potencializar”, aseguró.

ChatGPT Foto: AFP

¿Cómo obtener mejores respuestas de la inteligencia artificial?

Uno de los errores más comunes, según Rodríguez, es darle poca información a la herramienta y esperar una respuesta precisa.

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“Entre más información tenga la inteligencia artificial, seguramente mejor va a ser la respuesta”, explicó.

El experto advirtió que una pregunta mal planteada también puede llevar a respuestas equivocadas y, posteriormente, hacer que el usuario termine aceptando como cierta una conclusión construida a partir de información incompleta.

Por eso recomienda explicar claramente el contexto, el objetivo de la consulta y qué tipo de resultado se espera obtener.

También hizo una recomendación para quienes acostumbran mantener durante mucho tiempo una misma conversación con herramientas como ChatGPT o Claude.

“No es bueno cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a hablar con ChatGPT o con Cloud y ya tienen hilos de conversación muy largos, tengan en cuenta esto. Entre más larga sea la conversación, más aumenta el porcentaje de alucinación o error”, dijo.

Conversación en ChatGPT Foto: Unplash

¿La inteligencia artificial reemplazará al ser humano?

Durante la conversación también se abordó el impacto que esta tecnología puede tener en diferentes profesiones y empleos.

Rodríguez considera que algunas actividades podrán automatizarse con mayor facilidad que otras, pero destacó que una de las principales ventajas estará en combinar el conocimiento acumulado por las personas con las capacidades de estas herramientas.

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“La combinación más sexy que hay en este momento se llama experiencia, que es todo lo que hemos venido haciendo nosotros hace 30 años, 40 años, 50 años e inteligencia artificial. Pero no podemos desestimar que ahora estamos viendo la versión más básica que vamos a ver en la historia, y ya es completamente absurda”, sostuvo.

Esto significa que el valor no estaría únicamente en saber utilizar una plataforma, sino también en contar con el criterio necesario para revisar sus respuestas, reconocer errores y decidir cuándo una tarea requiere experiencia humana.

Foto: Imagen creada con IA, Freepik.

¿Hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial?

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Para el CEO de IA University, más que miedo, las personas deberían desarrollar conciencia sobre las capacidades y también sobre los riesgos de esta tecnología.

“Estamos ante la herramienta más potente de la historia”, aseguró.

Por eso considera necesario aprender a aprovecharla para actividades como la creación de contenidos, el trabajo o el desarrollo de proyectos, pero sin asumir que todas sus respuestas son necesariamente correctas.

Incluso cuando parece comprender lo que siente una persona, el experto hizo una precisión: “La IA no tiene emociones, pero las puede reconocer”.

De acuerdo con el especialista, estas herramientas pueden identificar elementos emocionales en la manera en que una persona se comunica y adaptar sus respuestas. Por esa razón, también recomienda prestar atención a la forma en que se hacen preguntas, especialmente cuando se buscan consejos o respuestas sobre asuntos personales.

Lo más importante, según Rodríguez, estará en aprender a convivir con una tecnología que seguirá ganando espacio en la vida cotidiana y utilizarla como una herramienta para ampliar las capacidades humanas, sin dejar de lado el criterio propio.