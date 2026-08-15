Apple frena el uso de imágenes con IA: herramienta condicionará los procesos de autenticación

La inteligencia artificial sigue cambiando la forma de crear imágenes y Apple ya trabaja en una herramienta que busca facilitar la identificación de fotografías tomadas con un iPhone frente a contenidos generados mediante IA.

La función se llama Apple Reference Image y fue localizada en la quinta versión beta de iOS 27. De acuerdo con el medio especializado 9to5Mac, la compañía estaría desarrollando este sistema para comprobar el origen de una fotografía a partir de información relacionada con el hardware del dispositivo.

La propuesta llega en medio del crecimiento de las imágenes creadas con inteligencia artificial y de los mecanismos que diferentes compañías han implementado para identificarlas. Google, por ejemplo, utiliza las etiquetas SynthID, mientras que Meta incorpora avisos en algunas imágenes generadas con IA. Apple también añade información en los metadatos de los contenidos creados con Image Playground.

¿Cómo funcionaría Apple Reference Image en el iPhone?

El sistema estaría diseñado para comprobar si una fotografía fue capturada realmente con la cámara de un iPhone. Para hacerlo, Apple utilizaría información relacionada con el sensor y los metadatos de la imagen.

La compañía, según lo encontrado en el código de iOS 27, no tendría acceso a la fotografía original durante el proceso. Determinados datos serían enviados a su nube privada para realizar la autenticación.

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Una de las características que contempla esta herramienta es la posibilidad de actuar frente a sensores que hayan sido comprometidos. En ese caso, Apple podría rechazar nuevas solicitudes de autenticación e incluso revocar aquellas que ya hubieran sido concedidas a fotografías vinculadas con ese sensor.

Apple se actualiza con su iOS 26 Foto: AFP / Img FX, referencia

¿Todas las fotos del iPhone tendrán autenticación contra la IA?

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No. La función tendría algunas condiciones para poder utilizarse. Por el momento, Apple Reference Image aparece desactivada de manera predeterminada y se encuentra dentro de los ajustes de la cámara bajo el nombre ‘Reference Image’.

Para que una fotografía pueda recibir esta autenticación, deberá ser tomada mediante un nuevo modo denominado ‘Reference’. Esto significa que las imágenes capturadas con el modo convencional de la cámara no incluirán esta información.

La herramienta también permitiría verificar localmente si una fotografía cuenta con autenticación. El proceso podría realizarse al compartir la imagen con otro usuario de iPhone o al transferirla mediante USB a un Mac o PC.

Por ahora, se trata de una función localizada en una versión beta de iOS 27. El material suministrado no confirma una fecha definitiva de lanzamiento ni señala que vaya a sustituir las fotografías creadas mediante inteligencia artificial. Su objetivo sería aportar una herramienta adicional para comprobar el origen de determinadas imágenes.