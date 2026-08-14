Claro reporta recuperación de conectividad en zonas afectadas por el terremoto.

La conectividad comienza a recuperarse de manera progresiva en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Claro informó que cerca del 80% de sus estaciones en estos departamentos ya están funcionando con normalidad y que prácticamente la totalidad de su red de fibra se encuentra nuevamente operativa.

Según informaron, desde que comenzó la emergencia, equipos técnicos de la compañía permanecen desplegados en las zonas afectadas. Además, señalan que entre lunes y miércoles lograron recuperar cerca de la mitad de las estaciones que habían quedado fuera de servicio tras el terremoto.

Terremoto en Buenaventura. Foto: Redes sociales

“Los equipos permanecen desplegados en las zonas impactadas y continúan desarrollando labores para restablecer progresivamente la conectividad de las comunidades”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, todavía hay puntos donde no ha sido posible normalizar completamente la operación. Según la empresa, las principales dificultades están relacionadas con los cortes de energía, el acceso a algunos lugares y la necesidad de combustible para mantener funcionando los equipos de respaldo.



Con el objetivo de mantener la operación mientras se recupera el suministro de energía, Claro llevó 26 plantas eléctricas a Quibdó, Pereira y Cali. Además, cerca de dos millones de usuarios prepago de los departamentos afectados recibieron gratuitamente, durante siete días, llamadas y mensajes de texto ilimitados, además de 2 GB de navegación, como una medida para facilitar la comunicación durante la emergencia.