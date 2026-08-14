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MinTIC pide a operadores de telefonía celular garantizar conectividad y comunicación por terremoto

La ministra TIC, Alexandra Falla, pidió a los operadores del sector facilitar sus redes a las autoridades, habilitar llamadas sin costo y avanzar en alternativas como la conexión satelital directa a celulares.

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Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.
AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La conectividad es una de las prioridades del Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Ante las dificultades en algunas zonas afectadas, la ministra TIC, Alexandra Falla, pidió a los operadores priorizar las comunicaciones y garantizar sus redes para autoridades, organismos de socorro y comunidades.

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La solicitud quedó establecida en la circular 0028, mediante la cual el Ministerio TIC puso en marcha nueve acciones para facilitar las comunicaciones durante la atención y recuperación de la emergencia. La medida hace parte del Plan de Contingencia Sectorial activado desde el día del sismo.

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Como primera medida, los operadores deben poner de manera inmediata, gratuita y oportuna sus redes y servicios a disposición de las autoridades, dando prioridad a las comunicaciones relacionadas con la emergencia y la protección de la vida humana.

La segunda acción contempla el apoyo de los operadores de radiocomunicación de banda ciudadana y de las redes de radioaficionados para transmitir mensajes requeridos durante la emergencia, de acuerdo con las orientaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La tercera medida busca llevar conectividad a lugares donde no haya cobertura móvil o las antenas hayan quedado fuera de servicio. Para ello, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, estudia habilitar temporalmente una banda que permita conectar directamente los celulares con satélites mediante la tecnología Direct to Device, D2D.

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La cuarta acción permitirá que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, establezca condiciones provisionales para facilitar el acceso, uso e interconexión de redes. Esto permitiría que los operadores compartan infraestructura que permanezca operativa y aceleren la recuperación de las comunicaciones.

ministerio de las tic antena.jpg
Antena.
Foto: Ministerio de las TIC.

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El Ministerio también recordó que las llamadas al 123 y a las demás líneas de emergencia son gratuitas, incluso sin saldo o con el servicio suspendido. Si existe congestión en las llamadas, se recomienda utilizar mensajes de texto o servicios de mensajería instantánea.

Como sexta medida, los operadores móviles habilitaron llamadas gratuitas para usuarios y autoridades durante la contingencia. El propósito es facilitar el contacto entre las personas afectadas, los organismos de atención y las entidades encargadas de responder a la emergencia.

En materia de información, el Sistema de Medios Públicos y los canales nacionales y regionales trabajan para entregar información sobre las afectaciones, reportar necesidades, orientar a quienes quieran ayudar y divulgar los canales autorizados para recibir apoyos. Todas las emisoras de Radio Nacional de Colombia permanecen activas.

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El Ministerio TIC también mantiene un monitoreo permanente de las redes mediante el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones, CMIC. Con este seguimiento se identifican las fallas y se coordina con los operadores la recuperación de los servicios en las zonas afectadas.

Finalmente, se estudia crear una red de respaldo con radioaficionados, mediante infraestructura de repetición y enlaces en bandas HF, VHF y UHF, para soportar comunicaciones de voz, datos y coordinación logística cuando las redes tradicionales fallen o estén saturadas. La alternativa aún requiere evaluaciones técnicas, operativas y jurídicas.

Estas medidas hacen parte de la respuesta que lidera Alexandra Falla desde el día del terremoto. La ministra recorrió zonas afectadas junto al presidente Abelardo De La Espriella para conocer las necesidades de conectividad y articular acciones con entidades públicas y privadas, con el objetivo de mantener comunicadas a las comunidades y facilitar las labores de atención y recuperación.

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