Gemini vs. Galaxy AI vs. Siri AI: ¿cuál tiene la inteligencia artificial más útil?

Lejos quedaron los días cuando elegir un celular de gama alta era comparar cámara, batería o la pantalla. En pleno 2026 las marcas más importantes de la actualidad han trasladado la eterna competencia al terreno de la inteligencia artificial y cuánto trabajo puede facilitar al usuario.

Google apuesta por Gemini Intelligence en su recién lanzado Pixel 11. Su fortaleza está en la asistencia proactiva. Es decir, el teléfono puede relacionar información entre aplicaciones, mostrar datos justo cuando hacen falta y sugerir acciones sin obligar al usuario a buscarlas manualmente.

Esta nueva función ha sido nombrada como Magic Cue, y es capaz de conectar información de Gmail, Calendario, Mensajes y otras aplicaciones para recuperar una reserva, una dirección o una recomendación en el momento adecuado. Además, esta nueva generación también mejora la de Circle to Search, que permite realizar búsquedas y preguntas a la IA mediante la cámara o lo que usted ve en su pantalla.

Google / Foto: AFP

Mejor para: quien quiere que el celular se anticipe a lo que va a hacer y los pasos.



Samsung toma un camino más práctico con el Galaxy S26. Galaxy AI está repartida por todo el sistema y aparece en tareas cotidianas. Su nueva función llamada Now Nudge entiende lo que hay en pantalla y puede sugerir guardar una fecha en el calendario, abrir una dirección o compartir determinadas fotografías.

A esto se suma Call Screening, que está fuertemente inspirada en Apple y puede atender una llamada desconocida, preguntar quién llama y por qué, y mostrar esa información antes de que el usuario decida contestar.

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A su vez Samsung también ofrece herramientas de traducción, escritura y edición de imágenes, con funciones como Photo Assist y Creative Studio.

Blu Radio/ Samsung . Foto: Referencia AFP.

Mejor para: quien quiere muchas herramientas de IA que aparezcan durante el uso diario y mientras mantiene conversaciones con otras personas.

Apple, en cambio, se renovó y ahora estrena Siri AI que apuesta a conocer mejor el contexto personal. En iOS 27, que se lanzará en septiembre junto a los nuevos iPhone 18, el asistente puede buscar información entre mensajes, correos, fotos y notas, entender lo que aparece en pantalla y realizar acciones dentro de aplicaciones.

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Esto permite hacer preguntas sobre información que quedó perdida entre distintas apps sin explicar primero dónde está. Siri también puede sugerir acciones según lo que el usuario está haciendo en Mensajes, Música o Recordatorios.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Mejor para: quien quiere un asistente conectado con la información que ya guarda en su teléfono.

En fotografía, los tres vuelven a separarse.

Los Pixel 11 estrenan Magic Capture, que permite tomar video y fotografías al mismo tiempo y después selecciona, recorta y mejora automáticamente las imágenes.

Samsung ofrece mayor libertad para modificar contenido con IA, desde eliminar o añadir elementos hasta crear nuevas composiciones.

Apple suma herramientas como Reencuadre Espacial, que permite cambiar la perspectiva después de tomar una foto, Extender para ampliar sus bordes y una versión mejorada de Borrador.

Aquí no hay un ganador claro, ya que Pixel automatiza más, Samsung da más opciones de edición y Apple busca hacer sencillos cambios que antes requerían bastante trabajo.

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¿Y para Colombia?

Samsung tiene una ventaja importante, ya que el Galaxy S26 se comercializa oficialmente en el país y Now Nudge funciona en español, mientras Photo Assist y Creative Studio tienen soporte en decenas de idiomas.

Apple también vende oficialmente en Colombia el iPhone 17 y lo hará con la próxima generación, aunque el despliegue inicial de Siri AI está centrado en inglés.

Google, por su parte, no comercializa oficialmente sus teléfonos Pixel en Colombia, por lo que hay que servirse de casilleros virtuales o familiares que viajen a otro país para adquirirlo. Además, algunas de sus funciones pueden variar según el país o idioma.

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Entonces, ¿cuál tiene la IA más útil? Pixel 11 es el más fuerte si la prioridad es automatizar tareas y recibir ayuda proactiva; Galaxy S26 es el más versátil para el uso cotidiano y el que presenta menos barreras para un usuario colombiano en 2026; mientras el iPhone 17 destaca por la profundidad con la que Siri AI puede aprovechar el contexto personal, con la limitante de que no estará de salida en español.

No existe un ganador absoluto. La mejor inteligencia artificial será la que más pasos consiga quitarle al usuario en las tareas que realmente hace todos los días y esta decisión dependerá de las necesidades de cada uno de ellos.