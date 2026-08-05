iPhone 18 Pro y Pro Max: estos son los siete cambios más importantes que incorpora Apple

Apple se ha caracterizado por actualizar cada generación del iPhone con nuevas funciones que buscan mejorar la experiencia de los usuarios. A medida que la tecnología avanza, la compañía suele apostar por procesadores más potentes, mejores cámaras, mayor autonomía y nuevas opciones de conectividad para mantener competitiva su línea de teléfonos inteligentes.

Aunque la empresa aún no ha presentado oficialmente la nueva línea de los iPhone 18, en las últimas semanas han circulado filtraciones que adelantarían algunas de las novedades que llegarían con estos modelos. De confirmarse, estos serían los cambios más importantes que Apple planea incorporar a sus próximos celulares.

Estos serían los siete cambios del iPhone 18 Pro y Pro Max

1. Una Isla Dinámica más pequeña

Las filtraciones indican que Apple reduciría el tamaño de la Isla Dinámica. Además, el sistema Face ID pasaría a ubicarse debajo de la pantalla, lo que permitiría aprovechar mejor el espacio del panel y ofrecer un diseño más limpio.



Isla dinámica. Foto: imagen de referencia creada con IA.

2. Nuevo procesador A20 Pro

Los nuevos modelos integrarían el chip A20 Pro, un procesador que ofrece un mayor rendimiento, mejor eficiencia energética y un desempeño superior para tareas exigentes, videojuegos e inteligencia artificial.

3. Conectividad 5G por satélite

Otra de las novedades sería la posibilidad de cambiar automáticamente a una conexión satelital cuando la cobertura celular sea débil o inexistente, ampliando las opciones de comunicación en zonas remotas.

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4. Módem Apple C2

El iPhone 18 Pro y Pro Max también incorporarían el nuevo módem Apple C2, el cual mejora la conectividad 5G y permite una localización más precisa.

5. Batería de mayor capacidad

Las filtraciones señalan que ambos dispositivos tendrían baterías más grandes para aumentar la autonomía y ofrecer más horas de uso entre cada carga.

Larger Battery & Autonomy. Foto: imagen de referencia creada con IA.

6. Nuevos colores

De igual manera, se dice que Apple ampliará la gama de acabados con colores como gris oscuro, plateado, cereza oscuro y azul claro, ofreciendo más opciones para los usuarios.

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7. Cámara con apertura variable

Otra de las mejoras más llamativas sería un lente con apertura variable, una tecnología que permitirá ajustar manualmente la cantidad de luz que entra al sensor para obtener mejores resultados en diferentes condiciones de iluminación.

Hasta el momento, Apple no ha confirmado ninguna de estas características, por lo que toda la información corresponde a filtraciones y rumores que circulan en redes sociales y otros medios especializados. Será la compañía la que, durante la presentación oficial de la nueva generación del iPhone, confirme cuáles de estas novedades llegarán finalmente al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max.

Según el calendario que ha trascendido de manera extraoficial, Apple presentaría los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max el 9 de septiembre de 2026. La preventa comenzaría el 12 de septiembre, mientras que la llegada oficial a las tiendas y el inicio de las ventas estarían previstos para el 18 de septiembre de 2026.

