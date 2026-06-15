Se filtra nuevo cambio radical que tendría iPhone 18: así sería la nueva versión

Una reciente filtración difundida por el medio especializado Macworld, citando fuentes vinculadas a la cadena de suministro de Apple, apunta a que los próximos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max podrían incorporar una nueva gama de colores en su lanzamiento previsto para 2026, con un tono principal denominado “cereza oscura”.

El color, descrito como un rojo profundo con matices similares a los del vino tinto, se perfila como una de las opciones más llamativas dentro de la línea Pro. La filtración sugiere que este acabado formaría parte de una estrategia de diferenciación estética frente a generaciones anteriores, en las que Apple ha introducido variaciones más discretas como el titanio natural, el negro espacial o el azul profundo.

Junto al supuesto “cereza oscura”, también se contemplan otras opciones en desarrollo, entre ellas un azul claro, un gris oscuro y una variante en tono plateado. Sin embargo, los informes internos indican que estos colores aún no han sido definidos de manera definitiva y podrían sufrir modificaciones o ser descartados antes de la producción masiva, dependiendo de pruebas de fabricación y decisiones de diseño.

En cuanto al diseño, los iPhone 18 Pro y Pro Max mantendrían una línea continuista respecto a la generación actual. Las filtraciones apuntan a una estructura similar en materiales y formato, con ajustes puntuales centrados en la pantalla. Entre los cambios previstos destaca una reducción adicional de la denominada Isla Dinámica, el sistema interactivo que integra notificaciones y controles en la parte superior del panel.



También se menciona una posible optimización del módulo de cámaras trasero, con el objetivo de mejorar la integración visual en el chasis del dispositivo. Este tipo de ajustes seguiría la tendencia de Apple en los últimos años, centrada en la evolución progresiva más que en rediseños radicales.

La información divulgada por Macworld se suma a una serie de filtraciones recurrentes sobre la futura generación de iPhone, un fenómeno habitual en la industria tecnológica. En lanzamientos anteriores, como los iPhone 14 Pro y iPhone 15 Pro, diversas filtraciones anticiparon cambios como la sustitución del interruptor de silencio por el botón de acción o la adopción del titanio en el marco del dispositivo, confirmados posteriormente en sus presentaciones oficiales.

En el caso de Apple, los colores suelen desempeñar un papel estratégico en la renovación anual de sus dispositivos, especialmente en los modelos Pro, donde las variaciones cromáticas han sido utilizadas como elemento distintivo frente a otras gamas del catálogo. En generaciones recientes, tonos como el “Deep Purple” o el “Sierra Blue” han marcado la identidad visual de lanzamientos específicos, generando alta demanda en los primeros ciclos de venta.

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De acuerdo con la información filtrada, el calendario de presentación de los iPhone 18 Pro se mantendría en el mes de septiembre, siguiendo el esquema habitual de la compañía, aunque los detalles finales sobre especificaciones, colores y disponibilidad global todavía no han sido confirmados oficialmente.