El fracaso de Apple: línea de gafas Vision Pro fue totalmente retirada del mercado

Apple estaría preparando uno de los cambios más importantes en su estrategia de dispositivos de realidad extendida. De acuerdo con información divulgada por el reconocido analista financiero Ming-Chi Kuo, la compañía habría realizado una revisión integral de su hoja de ruta tecnológica y decidido dejar sin continuidad a la familia de visores Vision Pro, uno de los proyectos más ambiciosos que presentó en los últimos años.

La revelación apunta a una modificación significativa en los planes de la empresa de Cupertino, que ahora concentraría sus esfuerzos en productos con mayores posibilidades de adopción entre el público general. Según Kuo, la decisión implica que no existe actualmente una sucesora prevista para Vision Pro dentro de los planes internos de desarrollo.

La noticia representa un cambio de dirección para Apple en un segmento que durante años fue considerado una de las grandes apuestas de la industria tecnológica. Cuando Vision Pro fue presentado, la compañía lo mostró como una nueva plataforma informática capaz de combinar elementos digitales con el entorno físico mediante experiencias inmersivas. Sin embargo, el producto enfrentó diversos desafíos relacionados con su adopción en el mercado.

Aunque Apple nunca ha revelado públicamente cifras detalladas de ventas de Vision Pro, distintos analistas han señalado que la categoría de realidad mixta continúa siendo un mercado de nicho, con barreras asociadas al costo de los dispositivos y a la limitada disponibilidad de aplicaciones capaces de atraer a una audiencia más amplia.



Según la información compartida por Kuo, la revisión estratégica habría llevado a la compañía a descartar completamente el esquema anterior para su línea de visores. Esto supone que los planes asociados a una evolución directa de Vision Pro quedarían fuera del mapa tecnológico actual de la empresa.

En contraste, Apple mantendría activos únicamente dos proyectos relacionados con gafas inteligentes. Aunque no se han conocido detalles específicos sobre estos desarrollos, el enfoque estaría orientado a productos con mayor potencial de mercado masivo y una integración más natural con el ecosistema de dispositivos de la marca.

El movimiento refleja una tendencia que también se observa en otras compañías tecnológicas que exploran nuevas formas de computación personal. En lugar de apostar exclusivamente por equipos voluminosos y experiencias inmersivas de alto costo, varias empresas han comenzado a dirigir sus inversiones hacia dispositivos más ligeros y accesibles para el consumidor promedio.

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La información revelada por el analista también señala que la decisión habría contado con el respaldo de John Ternus, ejecutivo que es mencionado como el próximo director ejecutivo de la compañía. Aunque Apple no ha realizado declaraciones oficiales sobre estos cambios, la aprobación de una figura clave dentro de la organización reforzaría la relevancia del ajuste estratégico.

El replanteamiento de la hoja de ruta tecnológica llega en un momento en el que las grandes empresas del sector buscan identificar cuál será la próxima plataforma de crecimiento para la industria. La inteligencia artificial, los dispositivos conectados y las gafas inteligentes aparecen como algunas de las áreas con mayor potencial para los próximos años.

Mientras tanto, la posible desaparición de Vision Pro como línea de producto marcaría un punto de inflexión para una iniciativa que fue presentada como una de las innovaciones más destacadas de Apple en la última década. De confirmarse los cambios descritos por Ming-Chi Kuo, la compañía estaría dejando atrás una etapa centrada en la realidad mixta para enfocar sus recursos en tecnologías con mayores posibilidades de expansión comercial.

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La reorganización de prioridades también evidencia cómo incluso las empresas más influyentes del sector tecnológico ajustan sus planes cuando las condiciones del mercado y las expectativas de crecimiento evolucionan. En este escenario, Apple buscaría redirigir sus esfuerzos hacia dispositivos capaces de llegar a una base de usuarios considerablemente más amplia que la alcanzada hasta ahora por Vision Pro