La función escondida del iPhone que mejora la batería automáticamente: el paso a paso

Uno de los problemas más comunes entre los usuarios de iPhone sigue siendo la duración de la batería. Aunque Apple ha mejorado el rendimiento energético de sus dispositivos en los últimos años, todavía hay funciones que consumen energía incluso cuando parecen estar desactivadas. Una de ellas es el WiFi.

Muchos usuarios creen que al tocar el ícono de WiFi desde el Centro de Control del iPhone están apagando completamente esta conexión. Sin embargo, desde la llegada de iOS 11, lo que realmente hace el sistema es desconectarse temporalmente de la red actual, pero sin apagar por completo la antena inalámbrica del dispositivo.

Esto significa que el iPhone continúa buscando redes disponibles en segundo plano, manteniendo activas funciones como AirDrop, la ubicación precisa y ciertas conexiones automáticas. Aunque ese consumo adicional no representa un gasto exagerado de energía, sí puede convertirse en un factor importante cuando la batería ya está limitada y se necesita extender su duración durante el día.

Cómo hacer que su batería dure más Freepik

El truco de iOS para ahorrar batería automáticamente

La buena noticia es que existe una forma sencilla de evitar ese consumo innecesario sin tener que entrar manualmente a los ajustes del teléfono cada vez que se sale de casa. Todo se puede hacer gracias a una automatización integrada en iOS a través de la aplicación Atajos.



Con esta función, el iPhone puede activar o desactivar automáticamente el WiFi dependiendo de la ubicación del usuario. Por ejemplo, el dispositivo puede encender el WiFi al llegar a casa y apagarlo completamente cuando la persona salga del lugar.

Además de ayudar a reducir el gasto de batería, esta automatización también evita tener que recordar constantemente apagar o encender la conexión inalámbrica.



¿Por qué el WiFi sigue consumiendo batería?

Cuando el WiFi permanece activo, el iPhone continúa realizando tareas en segundo plano. El sistema escanea redes conocidas, intenta gestionar conexiones automáticas y mantiene operativas varias funciones relacionadas con conectividad y localización.

Por esa razón, aunque el ícono del WiFi aparezca en color gris después de desactivarlo desde el Centro de Control, el hardware sigue funcionando parcialmente.

iPhone. Foto: Unsplash

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La única manera de apagar completamente esta función es entrando en Ajustes > Wi-Fi y desactivando manualmente la opción. Sin embargo, hacerlo varias veces al día puede resultar incómodo para muchos usuarios.

La solución más práctica es crear dos automatizaciones dentro de la app Atajos: una para activar el WiFi al llegar a un lugar frecuente y otra para desactivarlo al salir.



Pasos para activar el WiFi automáticamente al llegar a casa

Abrir la aplicación Atajos en el iPhone. Ingresar a la pestaña “Automatizaciones”. Crear una nueva automatización. Seleccionar la opción “Llegar”. Elegir la ubicación de la casa o lugar frecuente. Activar las opciones “Cualquier hora” y “Ejecutar inmediatamente”. Pulsar “Siguiente”. Seleccionar “Crear nuevo atajo”. Buscar la acción “Definir red Wi-Fi”. Configurarla en “Activar Wi-Fi”. Guardar la automatización.

Cómo apagar el WiFi automáticamente al salir

El procedimiento es prácticamente igual, pero seleccionando la opción “Salir” y configurando la acción en “Desactivar Wi-Fi”.

Con esto, el teléfono gestionará automáticamente la conexión inalámbrica sin necesidad de intervención manual.

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Esta herramienta puede ser especialmente útil para personas que pasan muchas horas fuera de casa, usan modelos de iPhone con baterías más antiguas o simplemente quieren optimizar el rendimiento energético del dispositivo.

Además, las automatizaciones pueden configurarse en múltiples ubicaciones como oficinas, universidades o casas de familiares, permitiendo que el iPhone adapte automáticamente el uso del WiFi según el lugar en el que se encuentre el usuario.