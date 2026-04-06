Esta es la herramienta de iOS 26.4 de iPhone que le ayuda a dormir más rápido

Con la llegada de nuevas actualizaciones al ecosistema de Apple, los usuarios de iPhone han ido descubriendo funciones que, si bien no son nuevas, resultan más fáciles de usar y mejoran el día a día. Una de ellas está pensada para algo tan cotidiano y necesario como mejorar la concentración e incluso dormir mejor.

La herramienta se trata de música ambiental integrada en iOS 26.4, una función que por años ha estado presente, pero que había pasado desapercibida. Ahora cobra mayor protagonismo gracias a cambios que mejoran su accesibilidad, pues ya no es necesario buscarla entre menús ocultos o depender de comandos de voz. Con un simple toque, puede convertirse en un aliado para quienes quieren descansar o desconectarse del ruido.



La herramienta de iPhone para dormir mejor

La llamada “Música Ambiental” no funciona como una aplicación común ni está ligada a Apple Music, tampoco requiere suscripción. Su objetivo es diferente: ofrecer sonidos continuos, sin interrupciones ni cambios bruscos, ideales para crear ambientes tranquilos y de descanso.

La diferencia clave radica en su reproducción infinita. A diferencia de una lista de canciones que termina o cambia de estilo, en este caso el audio continúa sin cortes, evitando distracciones. Esto es clave para quienes buscan conciliar el sueño o mantener la concentración durante largos periodos.

Además, el sistema ofrece varias categorías diseñadas para distintos momentos del día:



Dormir

Relajación

Productividad

Bienestar

Cada opción está pensada con sonidos suaves, en su mayoría instrumentales, que no interfieren con la actividad mental ni generan estímulos innecesarios.



Música ambiental de iPhone Blu Radio

Cómo activar el acceso rápido a música ambiental

Con esta actualización, una de las grandes novedades es la incorporación de un widget que permite acceder rápidamente a la función. Ahora se puede ubicar tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo, facilitando su uso.

El proceso es sencillo y no requiere configuraciones complejas:



Mantener presionada la pantalla de inicio

Seleccionar la opción de añadir widget

Buscar “Música Ambiental”

Elegir el tamaño y ubicarlo

Al tocarlo, se abre un reproductor independiente que permite iniciar la música de inmediato. Esto elimina pasos innecesarios y hace que la experiencia sea mucho más práctica, especialmente antes de dormir.



Sonidos de fondo y música ambiental: diferencias en iOS

Aunque pueden parecer similares, no se trata de la misma herramienta. “Sonidos de Fondo” es otra función del sistema que reproduce ruidos como lluvia, océano o ruido blanco, pensados para quienes prefieren estímulos más neutros.

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La música ambiental, en cambio, tiene una estructura más elaborada, aunque sigue siendo discreta. Ambas opciones pueden complementarse según la necesidad del usuario.

Un detalle clave es que en iOS 26 también se puede programar un temporizador para que el sonido se detenga automáticamente. Esto resulta especialmente útil en la noche, evitando que el audio continúe una vez la persona ya está dormida.