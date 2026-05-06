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Apple analiza eliminar MagSafe del iPhone, su sistema de carga con imanes

Recientemente ha surgido un rumor que preocupa a millones de usuarios, pues Apple estaría pensando en hacer cambios importantes en el MagSafe de los iPhone.

Apple analiza eliminar MagSafe del iPhone.jpg
El MagSafe es un sistema que incorpora imanes en el celular, lo que permite que el cargador y otros accesorios se alineen y se adhieran con precisión.
Foto: Movistar, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Cargar el celular hoy en día es muy sencillo, pues solo hay que conectar el cargador al toma corriente y el otro extremo al teléfono; sin embargo, para los que tienen iPhone, el sistema de carga puede ser diferente, pues desde cierto modelo, estos dispositivos tienen incorporada la carga inalámbrica y los imanes de MagSafe.

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Por lo cual, basta con acercar el cargador para que el teléfono empiece a cargar sin cables complicados a una base o elemento que transmita la energía. Según comentarios de los usuarios, esta implementación es una de las cosas que más valoran.

Sin embargo, recientemente ha surgido un rumor curioso, pues Apple estaría pensando en hacer cambios importantes en este sistema.

Apple analiza eliminar MagSafe del iPhone

Algunas filtraciones en redes sociales indican que la empresa de tecnología analiza la posibilidad de quitar el MagSafe de futuros modelos del iPhone.

Hay que recordar que el MagSafe es un sistema que incorpora imanes en el celular, lo que permite que el cargador y otros accesorios se alineen y se adhieran con precisión (ese aro visible en algunos estuches).

Esto no solo facilita la carga, sino que también permite usar fundas, baterías externas y otros accesorios de manera más cómoda. Por eso, la idea de eliminarlo ha sorprendido a muchas personas.

Según la información que circula, Apple no estaría pensando en eliminar MagSafe por completo, sino en dejar de incluirlo directamente dentro del iPhone. En ese caso, podría seguir existiendo, pero a través de accesorios como fundas especiales que tengan los imanes incorporados.

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También se dice que la empresa estaría evaluando si vale la pena seguir incluyendo este sistema, teniendo en cuenta su costo y el uso que le dan los usuarios. Aun así, no hay nada confirmado y todo forma parte de rumores.

Por ahora, parece poco probable que desaparezca esta función tan útil, especialmente porque muchos usuarios la consideran una de las mejores características del iPhone. Habrá que esperar para ver si estos cambios realmente se hacen realidad o si todo queda solo en especulación.

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