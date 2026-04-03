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Blu Radio  / Tecnología  / iPhone 18 no estaría disponible en un color que ama la gente: "¡Qué lástima!"

iPhone 18 no estaría disponible en un color que ama la gente: "¡Qué lástima!"

El nuevo modelo estaría presentando diversos cambios en comparación con el modelo 17, uno de estos el color y dejaría fuera uno de los más comprados en el mundo.

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