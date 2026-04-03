iPhone 18 no estaría disponible en un color que ama la gente: "¡Qué lástima!"

Apple avanza en la creación de su próximo celular: el iPhone 18, que traerá diversas novedades en comparación al modelo anterior (17) y que buscará potenciar esta línea como una de las 'premium' del mercado con diversas herramientas de alta calidad, pero también quitará algunas cosas que, según el criterio de la empresa, no funcionan como antes.



¿Qué novedades tendrá el iPhone 18?

De acuerdo con diferentes portales, que, según dicen una voz interna de la empresa reveló, el nuevo modelo de celular tendrá un cambio puntual y no será en lo operativo, sino en su diseño debido a que se eliminará uno de los colores favoritos de la gente: negro. Esto sería un sorpresa, pues suele ser un modelo muy comprado a nivel mundial y la decisión vendría de la mano de "darle mayor exclusividad a la marca", según Instant Digital, plataforma conocida por acertar casi siempre a las filtraciones de Apple.

No obstante, por ahora, esto se ha mantenido como un rumor y no existe una versión oficial de la compañía, pero la noticia ha generado cierta expectativa, incluso, rechazo de los que "adoran" este color para su celular y compran año tras año el teléfono. Por otro lado, se ha hablado de que el color base será un color rojo fuerte, destacando una "nueva era", pensando en la competencia que marcas como Oppo, Samsung, Xiaomi u otras han puesto, superando en algunos modelos, a los de Apple.

Estas son otras novedades que tendrá el dispositivo:



El iPhone podría traer una Dynamic Island más pequeña.

Esto dejaría una pantalla más limpia y mejor aprovechada.

Apple mantendría un diseño similar, pero con mejoras en cámara y Face ID.

También crecen los rumores sobre un posible iPhone plegable.

Nuevo iPhone 17 ya se puede comprar en Colombia Foto: AFP

¿Cuándo sale el iPhone 18?

No hay fecha oficial de parte de Apple, pero todo apunta a que será el mes de septiembre de 2026 cuando, finalmente, salga al mercado este esperado celular y que hará que miles de personas cambien su dispositivo a una generación más moderna antes de que acabe del año.