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Blu Radio  / Tecnología  / Otro que se suma a la ola de Apple: así es el nuevo HyperOS de Xiaomi con Liquid Glass

Otro que se suma a la ola de Apple: así es el nuevo HyperOS de Xiaomi con Liquid Glass

Xiaomi presentó HyperOS 4, una actualización que cambia el diseño de sus celulares y suma nuevas funciones de inteligencia artificial.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi Colombia
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Desde la llegada de iOS 26 de Apple, con su estética Liquid Glass, mucho se ha hablado en el mundo debido a su transparencia, diseño de cristal y una apariencia mucho más minimalista, lo que ha generado una revolución y ha llevado a que muchas marcas como Huawei busquen replicarla. Ahora es el turno de Xiaomi.

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La marca china ya presentó HyperOS 4, la nueva versión del sistema operativo basado en Android 17 para sus celulares, que llega con cambios importantes en el diseño, así como mejoras en rendimiento y nuevas herramientas de inteligencia artificial. La beta pública apareció el 14 de agosto en China y, aunque aún no hay fecha confirmada de su lanzamiento internacional, ya ha dado mucho de qué hablar.

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La actualización ha despertado interés por su apariencia, misma que incorpora transparencias, iluminación y efectos visuales inspirados en cristal y que ya recuerda mucho a lo hecho por Apple.

¿Qué cambia en el diseño de HyperOS 4?

Xiaomi dio un vuelco para ofrecer una experiencia mucho más uniforme en sus teléfonos y tabletas compatibles. El nuevo motor gráfico emplea técnicas de renderizado para recrear reflejos y refracciones de luz.

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Pero eso no lo es todo, y es que la personalización también da un salto importante. Con el nuevo HyperOS, la pantalla de bloqueo permite organizar de manera más flexible los elementos visuales y las notificaciones, mientras que las carpetas pueden cambiar de tamaño y los widgets pueden agruparse.

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Adicionalmente, las transiciones entre orientaciones vertical y horizontal fueron ajustadas para mantener una presentación más estable. Las aplicaciones flotantes también reciben ajustes importantes debido a estos cambios.

En rendimiento, Xiaomi asegura que la apertura de aplicaciones puede ser hasta un 18 % más rápida después de periodos prolongados de uso. El procesamiento de fotografías HDR también se reduce hasta los 240 milisegundos.

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Xiaomi incorpora nuevas funciones de IA en HyperOS

La inteligencia artificial ahora es un elemento importante de HyperOS 4. El sistema contará con Super AI Assistant 2.0, que es impulsado por el modelo lingüístico MiMo, desarrollado por Xiaomi.

Entre sus funciones aparecen la transcripción de voz, la organización automática de notas de reuniones y el control de dispositivos inteligentes compatibles. También amplía la interacción con vehículos conectados y herramientas del hogar digital.

Una de las novedades es que algunas tareas de IA podrán mostrarse alrededor del agujero de la cámara frontal, sin ocupar inicialmente toda la pantalla.

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El lanzamiento comenzó en China y Xiaomi dividió la beta en tres etapas:

  • 14 de agosto: Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro Max, 17 Pro, 17, Redmi K90 Pro Max, K90, Xiaomi Pad 8 Pro y Pad 8.
  • 27 de agosto: Xiaomi 17 Max, 17T Pro, 17T, Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15 y otros equipos Redmi.
  • 17 de septiembre: Redmi K100 Pro Max, K100 Pro, K80 Pro, K80, Xiaomi Mix Flip 2 y varias tabletas.
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