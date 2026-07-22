Xiaomi SkyNomad: así es la nueva serie de SUV eléctricos inteligentes y reconfigurables de la marca

Xiaomi dio un nuevo paso en su estrategia dentro del mercado de los vehículos eléctricos al anunciar la serie SkyNomad, una nueva gama de SUV inteligentes desarrollada por su división Xiaomi EV. Tras el lanzamiento de los modelos SU7 y YU7, la compañía apuesta ahora por un concepto diferente, centrado en ofrecer un habitáculo versátil y configurable según las necesidades de los usuarios.

La marca confirmó que SkyNomad será presentada próximamente en China continental y que representa la segunda gran familia de productos de Xiaomi EV. Mientras que los modelos SU7 y YU7 fueron concebidos con un enfoque orientado al conductor, la nueva serie busca responder a un cambio en las prioridades de los consumidores, que cada vez valoran más la comodidad y funcionalidad del espacio interior.

Xiaomi SkyNomad apuesta por un SUV centrado en los ocupantes

Según explicó la compañía, el desarrollo de SkyNomad comenzó a principios de 2023 con el objetivo de diseñar un vehículo capaz de adaptarse a diferentes escenarios de uso. Xiaomi sostiene que el automóvil moderno ha dejado de ser únicamente un medio de transporte para convertirse en una extensión del espacio personal de sus propietarios.

La empresa señala que muchos conductores utilizan sus vehículos durante largas jornadas, ya sea para desplazarse al trabajo, descansar, realizar reuniones mientras están estacionados, viajar con la familia o incluso disfrutar de actividades al aire libre como el camping. Bajo esa premisa, SkyNomad fue concebido para ofrecer una experiencia más flexible dentro del habitáculo.



Una arquitectura diseñada para transformar el espacio interior

La nueva serie está construida sobre la arquitectura Kunlun, una plataforma desarrollada por Xiaomi específicamente para permitir una configuración variable del espacio interior.

Entre sus características, la compañía destaca:

Piso completamente plano.

plano. Sistema de asientos con largo recorrido para múltiples configuraciones.

con largo recorrido para múltiples configuraciones. Capacidad para adapta r el espacio a pasajeros, equipaje o mascotas.

r el espacio a pasajeros, equipaje o mascotas. Modos de estacionamiento que convierten el interior en una oficina, una sala de descanso o un espacio para actividades familiares.

De acuerdo con Xiaomi, esta propuesta combina inteligencia artificial, el ecosistema de dispositivos inteligentes de la compañía y sus capacidades de fabricación para ofrecer un vehículo que modifica su distribución según las necesidades de cada momento.

Publicidad

El fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun, resumió la filosofía del proyecto al afirmar que el objetivo fue permitir que "la inteligencia definiera el espacio" para crear un interior capaz de adaptarse a la vida diaria de sus ocupantes.

¿A quién está dirigido el Xiaomi SkyNomad?

La compañía explicó que SkyNomad está pensado para usuarios que buscan un único vehículo capaz de cumplir múltiples funciones durante el día.

Publicidad

Entre los perfiles que Xiaomi identifica se encuentran:

Personas que realizan desplazamientos diarios al trabajo.

Familias que necesitan mayor flexibilidad durante los fines de semana.

durante los fines de semana. Profesionales que requieren trabajar ocasionalmente desde el vehículo.

Usuarios que buscan un automóvil funcional para viajes y actividades recreativas.

Según la empresa, el propósito no es ofrecer un SUV como símbolo de estilo de vida, sino como una herramienta adaptable a diferentes contextos y necesidades.

Xiaomi amplía su portafolio de vehículos eléctricos

Con la llegada de SkyNomad, Xiaomi continúa expandiendo su presencia en la industria automotriz. La nueva familia de SUV se suma a los modelos SU7 y YU7, ampliando una estrategia que busca cubrir distintos segmentos del mercado de vehículos eléctricos.

La compañía indicó que SkyNomad es el resultado de tres años y medio de desarrollo y adelantó que en las próximas semanas revelará más detalles técnicos, configuraciones y especificaciones de esta nueva serie de SUV inteligentes.