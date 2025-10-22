Llega la Serie Xiaomi 15T a Colombia con diseño y fotografía premium

Xiaomi reveló su nueva apuesta por el segmento premium: la Serie Xiaomi 15T, integrada por los modelos Xiaomi 15T Pro y Xiaomi 15T. Esta generación llega con una combinación única de fotografía de nivel profesional, diseño sofisticado y duradero, potencia de vanguardia y, como gran novedad, el estreno global del sistema operativo HyperOS 3, una plataforma desarrollada para transformar la experiencia del usuario hacia la Inteligencia Artificial y la conectividad sin límites.

Más allá del hardware, este lanzamiento marca un hito estratégico en el mercado colombiano. Juan Pablo Cortés, Sales Director KA de Xiaomi Colombia, afirmó que esta serie representa un paso clave en la “premiumización del portafolio”, acercando al consumidor local a lo más reciente en innovación móvil sin alejarse de la promesa de valor de la marca.

Leica y Xiaomi: una alianza que eleva la fotografía móvil

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva línea es su alianza continua con Leica, el icónico nombre en fotografía alemana. Esta colaboración se materializa en ópticas avanzadas que ahora están al alcance del usuario de gama media-alta. El Xiaomi 15T Pro incorpora un sistema de cámaras con zoom óptico 5x y zoom de calidad óptica 10x, permitiendo capturas desde los 15mm hasta los 230mm. Todo respaldado por una lente Leica Summilux de 50 MP con una generosa apertura f/1.62 y el sensor Light Fusion 900.



El modelo estándar 15T también incluye un sistema de triple cámara firmado por Leica, con una cobertura focal de hasta 92mm, y un sensor Light Fusion 800 que optimiza el rendimiento en entornos con poca luz. Ambos dispositivos integran la plataforma Xiaomi AISP 2.0, que potencia la expresión del color, el contraste y la fidelidad de imagen, junto a los filtros Leica, ideales para retrato y fotografía urbana con estilo documental.



Un diseño brillante

"La colección dorada" es el nombre del diseño por el que apostó Xiaomi, con un cuerpo elegante y redondeado y un tacto suave, el diseño de la Serie 15T también da un salto en calidad: cuerpos curvos, colores sofisticados (como Oro Moca y Oro Rosa) y resistencia con Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación IP68, garantizan durabilidad sin renunciar a la estética.

La Serie Xiaomi 15T marca también el debut mundial de Xiaomi HyperOS 3, el nuevo sistema operativo de la compañía. Esta versión introduce mejoras notables en el diseño visual, con una interfaz más fluida, pantallas de bloqueo personalizables, nueva organización de notificaciones y mejor desempeño multitarea. Además, incorpora Inteligencia Artificial generativa, pensada para optimizar la interacción diaria del usuario y anticiparse a sus necesidades.



Incorporando el “flagship premium”

De esta manera Xiaomi llega a la “premiumización” de su portafolio con un diseño de materiales de alta gama, combinando lo mejor en cámara, pantalla, rendimiento y acabado. Además y, por si fuera poco, en el corazón de ambos dispositivos se encuentran los procesadores más recientes de MediaTek. El Dimensity 9400+ en el Xiaomi 15T Pro, fabricado en 3nm, ofrece un salto notable en eficiencia y desempeño gráfico. El 15T, por su parte, integra el Dimensity 8400-Ultra, perfecto para quienes exigen velocidad y estabilidad en la rutina diaria.

Ambos modelos cuentan con baterías de 5500mAh y tecnologías de carga rápida de última generación: HyperCharge de 90W por cable y 50W inalámbrica en el Pro, y 67W por cable en el modelo base, lo que asegura autonomía incluso en días de uso intensivo.

En paralelo al lanzamiento de la serie 15T, Xiaomi presentó también nuevos dispositivos del ecosistema inteligente, como el elegante Xiaomi Watch S4, la Smart Band 10 Glimmer Edition y los OpenWear Stereo Pro, con un diseño de oído abierto ideal para quienes buscan audio sin aislarse del entorno.



Precio y disponibilidad

Ya disponibles en mi.com/co, Xiaomi Stores y aliados autorizados, el Xiaomi 15T Pro inicia desde $3.999.900 COP, mientras que el Xiaomi 15T parte de los $2.999.900 COP, ambos en opciones de color que combinan elegancia y estilo moderno. Con este lanzamiento, Xiaomi no solo presenta un teléfono, sino una declaración clara: la tecnología premium ya no es un lujo reservado para unos pocos.