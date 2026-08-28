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Sismos en Venezuela hoy: varios temblores superficiales sacudieron el país en las últimas horas

Venezuela registró varios sismos durante las últimas horas, incluidos movimientos superficiales en Aragua que fueron sentidos en Caracas. Autoridades no reportan daños.

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Sismo Venezuela hoy
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Venezuela registró varios sismos durante la jornada del jueves 27 de agosto y la madrugada de este viernes 28 de agosto de 2026, con movimientos telúricos reportados en diferentes regiones del país. Entre los eventos más destacados se encuentran los registrados en Güiria, Mérida y el estado Aragua, algunos de ellos de carácter superficial.

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De acuerdo con los reportes sismológicos, uno de los movimientos más importantes ocurrió en la mañana del jueves, cuando un sismo de magnitud 4,2 tuvo como epicentro una zona cercana a Güiria, en el estado Sucre, a unos 8 kilómetros al suroeste de esta población. El evento tuvo una profundidad de 68,3 kilómetros.

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Horas después, otro temblor de magnitud 3,6 fue registrado cerca de Mérida, en la región de los Andes venezolanos. El movimiento ocurrió a unos 13 kilómetros al noroeste de la capital merideña y tuvo una profundidad de apenas 5 kilómetros, condición que favoreció que fuera percibido por la población. Reportes difundidos en redes sociales mostraron incluso evacuaciones preventivas de algunos edificios, aunque no se informaron daños estructurales ni personas heridas.

Sismos superficiales en Aragua fueron sentidos en Caracas

La actividad sísmica continuó durante la noche en el estado Aragua, donde se registraron dos movimientos cerca de La Victoria. El primero tuvo una magnitud de 3,4, con una profundidad de 7,2 kilómetros, mientras que posteriormente ocurrió otro de 3,9, localizado a 19 kilómetros al norte de La Victoria y con una profundidad de solo 5 kilómetros.

Precisamente por su poca profundidad, el sismo de magnitud 3,9 fue sentido en Caracas y otras zonas del centro de Venezuela. El movimiento ocurrió a las 8:38 p. m. del jueves 27 de agosto y, hasta los reportes disponibles, no dejó daños materiales ni personas afectadas.

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¿Los sismos tienen relación con los terremotos de junio?

La sucesión de movimientos ocurre aproximadamente dos meses después del doblete sísmico del 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 afectaron principalmente el norte de Venezuela. Desde entonces se ha mantenido actividad sísmica en diferentes zonas del país.

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Por ahora, no está establecido que los sismos registrados el 27 de agosto sean réplicas directas de los terremotos de junio. La actividad sísmica puede presentarse por diferentes procesos tectónicos y determinar una relación entre eventos requiere análisis de los organismos especializados.

ZonaMagnitudProfundidad
Güiria, Sucre4,268,3 km
Mérida3,65 km
La Victoria, Aragua3,47,2 km
La Victoria, Aragua3,95 km

Los reportes disponibles indican que no se han registrado afectaciones estructurales por estos movimientos. La actividad sísmica continuará bajo monitoreo de los organismos especializados de Venezuela.

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