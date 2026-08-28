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Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

Harald-V-AFP.jpg
Rey Harald V
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días, informó la Casa Real.

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"Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas", indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado, en alusión al centro médico en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

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En su página web, la Casa Real de Noruega publicó un retrato con ese mensaje y un retrato del monarca fallecido.

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El estado de salud del rey Harald V mantuvo en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y para depositar flores frente al Palacio Real.

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