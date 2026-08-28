El desgarrador adiós a Johan Durán, asesinado por ICE: “Te llevaste una parte de todos”

“Te extraño Sebas, mi Sebas”. Con esas palabras, cargadas de dolor y nostalgia, la hermana de Johan Sebastián Durán Guerrero despidió a su hermano, cuyo cuerpo llegó a Bucaramanga después de varias semanas de espera tras su muerte en Estados Unidos.

A través de una publicación en Facebook, Daniela Durán abrió su corazón para recordar al joven y expresar el profundo vacío que deja su partida en la familia.

“Si tú vieras un solo deseo sería volverte a tener acá con nosotros, volver a escuchar tu voz y volverte a ver”, escribió.

Para la hermana de Johan Sebastián, han sido semanas difíciles desde aquella noticia que cambió para siempre la vida de su familia. En su mensaje aseguró que siente que vive en una pesadilla y que aceptar la ausencia de su hermano ha sido uno de los momentos más dolorosos de su vida.



“Dejarte ir ha sido lo más difícil de mi vida”, escribió.

Entre lágrimas y recuerdos, Daniela también habló de aquellas palabras que hubiera querido decirle a Johan Sebastián antes de su muerte. Quería sentarse nuevamente con él y expresarle algo que, según cuenta, quizá nunca alcanzó a decirle como hubiera querido: lo orgullosa que estaba de la persona en la que se había convertido.

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“Decirte me sentía orgullosa de ti, de la persona tan noble que eras, decirte que tenías el corazón tan grande”, señaló.

La hermana recordó, además que, aunque ambos tenían un parecido físico, para ella Johan Sebastián era una persona única, con una forma de ser que consideraba imposible de igualar.

Uno de los recuerdos que más la marcó fue verlo convertirse en padre.

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“Verte convertido en papá fue lo mejor, Sebas”, escribió Daniela, al recordar una faceta de su hermano que, según su familia, era fundamental en su vida.

Johan Sebastián había viajado a Estados Unidos en busca de oportunidades y allí construía su vida junto a su familia. Su muerte dejó además a una pequeña hija, cuyo padre ya no podrá acompañarla en las diferentes etapas de su crecimiento.

En su publicación, Daniela también recordó las tardes que compartieron, las aventuras y las experiencias que construyeron juntos.

Dice que podría pasar horas hablando de su hermano y contando las historias que quedaron como parte de la memoria familiar.

“Podría hablar y contar todo sobre ti, todas nuestras aventuras, todas nuestras tardes juntos”, manifestó.

Pero fue el cierre de su mensaje el que resumió el sentimiento que hoy atraviesa a sus seres queridos.

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“Te voy a extrañar porque no solo te fuiste, te llevaste una parte de todos”.

Johan Sebastián vuelve a casa

El cuerpo del joven llegó a Bucaramanga, donde sus familiares y amigos lo despidieron en una emotiva ceremonia.

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Johan Sebastián fue velado en la Funeraria San Pedro y posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio Tierra Santa, donde se cumplieron sus exequias.

El joven murió en Biddeford, Maine, luego de recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, durante un procedimiento migratorio.

El caso generó cuestionamientos y continúa siendo objeto de investigación en Estados Unidos.

Mientras ese proceso avanza, en Bucaramanga la familia de Johan Sebastián se prepara para darle el último adiós.

Para su hermana, quedarán las fotografías, las historias y los recuerdos de quien no solo fue su hermano, sino también su compañero de aventuras y de tardes compartidas.

Y quedará, sobre todo, una frase que resume la dimensión de la pérdida para quienes lo amaron: “Te llevaste una parte de todos”.