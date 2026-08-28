Inseguridad y aumento de cambuches preocupa a comunidad de un barrio de Bucaramanga

La presencia cada vez mayor de habitantes de calle y personas que realizan actividades de reciclaje en los barrios Gaitán y Girardot, en Bucaramanga, se convirtió en motivo de preocupación para residentes y comerciantes de la zona, quienes aseguran que la situación está generando problemas de contaminación ambiental, afectación del espacio público y percepción de inseguridad.

La denuncia fue elevada nuevamente ante las autoridades a través de un derecho de petición radicado el 26 de agosto, dirigido a Migración Colombia y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En el documento, líderes comunales y habitantes de los alrededores del denominado Mercado de las Pulgas piden que se realicen controles con mayor frecuencia.

Según los residentes, algunas personas llegan desde diferentes sectores de la ciudad con materiales reciclables que posteriormente son acumulados y clasificados en calles, andenes y otros espacios públicos de la zona.

La comunidad asegura que esta práctica deja residuos y genera contaminación tanto ambiental como visual. Además, manifiesta que la situación está afectando la convivencia y, según su percepción, incluso el valor de los inmuebles ubicados en el sector.



Uno de los casos que más preocupa a los habitantes es el de una persona en situación de calle que, según la denuncia, permanece desde hace varios años en inmediaciones de la calle 19 entre carreras 13 y 14. Los residentes aseguran que esta persona instaló un cambuche sobre el andén y ocupa parte de la vía pública, dificultando el tránsito por el sector.

Habitantes de los barrios Girardot y Gaitán de Bucaramanga piden la intervención de la Policía y la Alcaldía ante el aumento de personas en condición de calle y situaciones que, según la comunidad, estarían generando inseguridad en la zona #MañanasBlu pic.twitter.com/1DiXqIJQuC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 28, 2026

La comunidad afirma que, desde 2023, ha puesto el caso en conocimiento de las autoridades y que, pese a los llamados realizados a la Policía, la respuesta se ha limitado, según los denunciantes, a llamados de atención.

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En el derecho de petición, los residentes también solicitan la intervención de Migración Colombia frente a las personas extranjeras que, de acuerdo con la denuncia, permanecen en condición de calle y realizan actividades de reciclaje en el sector.

Los líderes comunales piden que los controles no sean acciones aisladas, sino que se mantengan de manera permanente, con el propósito de evitar que las calles y andenes continúen siendo utilizados para almacenar y separar materiales reciclables.

La preocupación de los residentes no se limita a la disposición de residuos. También reclaman mayor presencia institucional para atender la situación de habitantes de calle, recuperar el espacio público y garantizar condiciones de seguridad y convivencia para quienes viven y trabajan en esta zona de Bucaramanga.