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Cae banda que robó celulares en pleno concierto en Bucaramanga; se escondían en hotel

Tres capturados y siete celulares recuperados tras operativo contra el hurto en Bucaramanga.

foto ladrones celulares.jpeg
Ladrones que robaron celulares durante concierto en Bucaramanga
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante un operativo contra el hurto de teléfonos celulares registrado durante un evento musical realizado recientemente en la ciudad.

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El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Sijin mediante dos diligencias de registro y allanamientos en establecimientos hoteleros ubicados en el barrio Antonia Santos, en el centro de Bucaramanga.

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Según las autoridades, la investigación comenzó luego de que varios ciudadanos denunciaran el robo de sus celulares durante el evento. Con la información suministrada por las víctimas y mediante la ubicación en tiempo real de algunos de los dispositivos, los investigadores establecieron que varios equipos se encontraban en el sector de Antonia Santos.

Las labores de inteligencia también permitieron identificar a un grupo de personas que, al parecer, habría llegado a Bucaramanga días antes del evento.

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Durante los allanamientos fueron recuperados siete teléfonos celulares que, presuntamente, habían sido hurtados a diferentes asistentes.

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De acuerdo con la Policía, algunos de los robos se habrían cometido mediante la modalidad conocida como “cosquilleo”, en la que los delincuentes aprovechan la concentración de personas para extraer equipos de bolsillos y bolsos sin que las víctimas lo adviertan.

La Policía informó además que los tres capturados registran más de diez anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por diferentes delitos, entre ellos hurto calificado y agravado, extorsión, porte de armas de fuego, fuga de presos, lesiones personales y falsedad en documentos.

Los capturados y los celulares recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez de control de garantías el encargado de definir su situación judicial.

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