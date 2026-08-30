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Santander, en alerta por anuncio de paro armado del ELN en zonas conectadas con el Magdalena Medio

El anuncio del ELN en municipios del Cesar y Bolívar mantiene la atención en Santander por las conexiones viales, comerciales y territoriales que estos departamentos tienen con el Magdalena Medio santandereano.

Vía que conecta Santander con el Magdalena Medio.JPG
Imagen de la Gobernación. Vía que conecta Santander con el Magdalena Medio.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

En alerta y con seguimiento permanente a la situación de orden público permanece Santander tras la circulación de un comunicado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que esa organización anuncia un denominado “paro armado” en municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar.

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El documento señala restricciones a la movilidad desde las 8:00 de la noche del 29 de agosto hasta el lunes 31 de agosto de 2026 y menciona a Tamalameque, Pailitas, Pelaya y La Gloria, en Cesar; El Banco y otros sectores del Magdalena; así como Regidor, Río Viejo y El Peñón, en Bolívar.

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La situación genera preocupación en el departamento por la conexión territorial, vial, comercial y fluvial que existe entre Santander, el sur del Cesar y el sur de Bolívar a través del Magdalena Medio.

La propia Superintendencia de Transporte reconoce dentro de este corredor la articulación entre territorios de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar, con municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Gamarra y El Banco vinculados a la dinámica económica y de movilidad del río Magdalena.

Además, antecedentes recientes muestran que las acciones del ELN en el Magdalena Medio pueden tener repercusiones directas sobre Santander.

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Durante un paro armado ocurrido en diciembre de 2025, por ejemplo, se registraron ataques en La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, lo que afectó uno de los principales corredores de conexión del departamento.

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La principal preocupación para Santander está relacionada con los posibles efectos que una alteración del orden público en el sur del Cesar, Magdalena o Bolívar pueda generar sobre las rutas de transporte de pasajeros y carga y los corredores que comunican con el Magdalena Medio santandereano.

La región mantiene una estrecha relación económica y territorial con Santander. Barrancabermeja, Puerto Wilches y otros municipios santandereanos hacen parte de esa dinámica regional que conecta el departamento con territorios del Cesar y Bolívar.

Por ello, las autoridades y los usuarios de las carreteras deberán permanecer atentos a cualquier modificación en las condiciones de movilidad.

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La recomendación a los viajeros es consultar el estado de las vías antes de emprender desplazamientos hacia el sur del Cesar, sur de Bolívar y Magdalena Medio, y atender únicamente las instrucciones de las autoridades.

La situación no es ajena a las autoridades santandereanas, el Ejército y la Gobernación de Santander pusieron en funcionamiento un Centro Integrado de Monitoreo, Verificación y Reacción Inmediata (CIMVRI) para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta en el Magdalena Medio.

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