David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, fue trasladado a la cárcel de Palogordo en Girón

El condenado llegó al establecimiento carcelario, donde se adelanta el procedimiento de identificación, registro y clasificación antes de definir el pabellón en el que permanecerá recluido.

Según la información conocida, Murcia Guzmán será ubicado en uno de los pabellones 7, 8 o 9, sectores destinados a internos clasificados en nivel 1 de seguridad, correspondientes a población de alta seguridad.

#Atención David Murcia Guzmán, la cabeza de la estafa piramidal de DMG, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón, Santander.

Murcia llegó al penal con una junta conformada por un médico responsable de tratamiento, psicólogo y otros profesionales que… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 30, 2026

El traslado de Murcia Guzmán se produce después de su permanencia en la cárcel La Picota, en Bogotá. Su llegada a Palogordo ocurre en medio de los recientes movimientos de internos de alto perfil hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.

La ubicación de Murcia Guzmán en uno de los pabellones de nivel 1 genera especial atención, debido a que, por el tiempo que ha cumplido de su condena, ya estaría en una fase correspondiente a mediana seguridad.



Pese a ello, la información conocida indica que su ubicación inicial en Palogordo será en uno de los pabellones de alta seguridad, mientras se surte el proceso penitenciario correspondiente.

Murcia Guzmán fue condenado por su responsabilidad en el caso DMG, una de las mayores estructuras de captación ilegal de dinero que operaron en Colombia.

Publicidad

Ahora, el llamado cerebro de DMG permanecerá bajo custodia en la cárcel de Palogordo, en Girón, mientras las autoridades penitenciarias completan su proceso de ingreso y determinan las condiciones definitivas de su reclusión.

