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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, fue trasladado a la cárcel de Palogordo en Girón

David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, fue trasladado a la cárcel de Palogordo en Girón

El empresario será ubicado en uno de los pabellones 7, 8 o 9, destinados a internos clasificados en nivel 1 de seguridad, aunque por el tiempo cumplido de su condena estaría en fase de mediana seguridad.

David Murcia Guzman fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón
Imagen de archivo. David Murcia Guzman fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

El condenado llegó al establecimiento carcelario, donde se adelanta el procedimiento de identificación, registro y clasificación antes de definir el pabellón en el que permanecerá recluido.

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Según la información conocida, Murcia Guzmán será ubicado en uno de los pabellones 7, 8 o 9, sectores destinados a internos clasificados en nivel 1 de seguridad, correspondientes a población de alta seguridad.

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El traslado de Murcia Guzmán se produce después de su permanencia en la cárcel La Picota, en Bogotá. Su llegada a Palogordo ocurre en medio de los recientes movimientos de internos de alto perfil hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.

La ubicación de Murcia Guzmán en uno de los pabellones de nivel 1 genera especial atención, debido a que, por el tiempo que ha cumplido de su condena, ya estaría en una fase correspondiente a mediana seguridad.

Pese a ello, la información conocida indica que su ubicación inicial en Palogordo será en uno de los pabellones de alta seguridad, mientras se surte el proceso penitenciario correspondiente.

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Murcia Guzmán fue condenado por su responsabilidad en el caso DMG, una de las mayores estructuras de captación ilegal de dinero que operaron en Colombia.

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Ahora, el llamado cerebro de DMG permanecerá bajo custodia en la cárcel de Palogordo, en Girón, mientras las autoridades penitenciarias completan su proceso de ingreso y determinan las condiciones definitivas de su reclusión.

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