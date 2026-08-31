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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Bucaramanga a presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Capturan en Bucaramanga a presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El hombre, conocido con el alias de ‘El Mundo’, es señalado de abastecer con armas y municiones a esta estructura criminal en Santander.

Captura de alias "El Mundo", presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.jpg
Imagen de las autoridades. Captura de alias "El Mundo", presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘El Mundo’ llevaría más de una década vinculado a actividades delictivas y tendría como una de sus principales funciones dentro de la estructura criminal la consecución y distribución de armas de fuego y municiones para sus integrantes en Santander.

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La captura se produjo durante un allanamiento realizado en Bucaramanga. En el procedimiento fueron encontrados una escopeta calibre 12 con seis cartuchos, un revólver, 74 cartuchos de diferentes calibres y un celular.

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Pero las autoridades no solo lo relacionan con el manejo de armas. Las investigaciones señalan que el hombre habría tenido participación en diferentes actividades de la organización desde hace varios años.

Según la inteligencia militar, en 2021 habría participado en acciones de reclutamiento de personas en Ciénaga, Magdalena, mientras que en 2022 habría adquirido mayor relevancia dentro de la estructura por su presunta participación en extorsiones en el corregimiento de Minca, en Santa Marta.

Para 2024, las autoridades lo vinculan con acciones de intimidación contra habitantes de San Martín, Cesar, hechos que, según la investigación, habrían provocado el desplazamiento de algunas familias.

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Ahora, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

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La operación hace parte de las acciones que adelantan las autoridades para identificar y afectar las estructuras criminales que tendrían presencia o redes de apoyo en Santander, especialmente aquellas relacionadas con armas, extorsión y control territorial.

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