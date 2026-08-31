Gaula captura a dos presuntos extorsionistas que exigían $15 millones en Barrancabermeja

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de dos hombres, conocidos con los alias de ‘El Flaco’ y ‘Mechas’, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión en el Magdalena Medio y Santander.

El procedimiento se realizó en el barrio Galán, cuando los uniformados interceptaron a los dos hombres en el momento en que, presuntamente, recibían $4 millones en efectivo, producto de una exigencia económica realizada a un ciudadano de Barrancabermeja.

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De acuerdo con la información recopilada durante las labores investigativas, los dos capturados presuntamente venían intimidando a sus víctimas, incluso, afectando directamente sus viviendas y generando temor entre sus familiares.



El Gaula de la Policía capturó en flagrancia en el barrio Galán de Barrancabermeja a alias 'El Flaco' y 'Mechas', señalados de extorsionar a una familia. Los detenidos estarían vinculados al Clan del Golfo y exigían $15 millones #VocesySonidos pic.twitter.com/jyh714wfLw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 31, 2026

Entre las exigencias económicas identificadas por los investigadores se encuentra la solicitud de $15 millones a una familia, bajo la amenaza de atentar contra la vida de sus integrantes si no accedían a las pretensiones de los presuntos extorsionistas.

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Las autoridades también establecieron que los detenidos, presuntamente, desarrollarían actividades delictivas en coordinación con integrantes del Clan del Golfo, bajo la modalidad conocida como outsourcing criminal.

Durante el operativo fueron incautados $4 millones en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta. Uno de los capturados, alias “El Flaco”, registra antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

🚨 A la cárcel “El Flaco” y “Mechas” por extorsión en #Barrancabermeja.



En el procedimiento fueron incautados $4 millones, un celular y la motocicleta en la que se movilizaban.



👮‍♂️ Seguimos enfrentando la extorsión.

📞 GAULA 165

🚫 #YoNoPagoYoDenuncio pic.twitter.com/CGPze4XI0E — Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM) August 31, 2026

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El coronel Carlos Alirio Fuentes Durán, comandante de la Policía en el Magdalena Medio, destacó el resultado y aseguró que la institución continuará fortaleciendo sus capacidades investigativas y operativas para combatir las estructuras dedicadas a la extorsión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no pagar ni negociar ante este tipo de exigencias y a denunciar oportunamente cualquier amenaza o intimidación ante el Gaula de la Policía.