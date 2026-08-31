En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cristo Rey
Messi
Combates Guaviare
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gaula captura a dos presuntos extorsionistas que exigían $15 millones en Barrancabermeja

Gaula captura a dos presuntos extorsionistas que exigían $15 millones en Barrancabermeja

Las autoridades también establecieron que los detenidos presuntamente desarrollarían actividades delictivas en coordinación con el Clan del Golfo.

Capturado extorsionistas Barrancabermeja.
Capturado extorsionistas Barrancabermeja.
Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de dos hombres, conocidos con los alias de El Flaco y Mechas’, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión en el Magdalena Medio y Santander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El procedimiento se realizó en el barrio Galán, cuando los uniformados interceptaron a los dos hombres en el momento en que, presuntamente, recibían $4 millones en efectivo, producto de una exigencia económica realizada a un ciudadano de Barrancabermeja.

Últimas noticias

foto tuk tuk barichara incendio.jpg
Santanderes

Desconocidos incendian dos motocarros en Barichara; alcaldía pide investigación

FOTO UIS FISICOMECÁNICAS.jpg
Santanderes

UIS fortalece su infraestructura con nuevos espacios para formación e investigación

Le puede interesar: Capturan a dos integrantes del Clan del Golfo que intimidaban a comunidades en Santander

De acuerdo con la información recopilada durante las labores investigativas, los dos capturados presuntamente venían intimidando a sus víctimas, incluso, afectando directamente sus viviendas y generando temor entre sus familiares.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre las exigencias económicas identificadas por los investigadores se encuentra la solicitud de $15 millones a una familia, bajo la amenaza de atentar contra la vida de sus integrantes si no accedían a las pretensiones de los presuntos extorsionistas.

Publicidad

Las autoridades también establecieron que los detenidos, presuntamente, desarrollarían actividades delictivas en coordinación con integrantes del Clan del Golfo, bajo la modalidad conocida como outsourcing criminal.

Durante el operativo fueron incautados $4 millones en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta. Uno de los capturados, alias “El Flaco”, registra antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

El coronel Carlos Alirio Fuentes Durán, comandante de la Policía en el Magdalena Medio, destacó el resultado y aseguró que la institución continuará fortaleciendo sus capacidades investigativas y operativas para combatir las estructuras dedicadas a la extorsión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no pagar ni negociar ante este tipo de exigencias y a denunciar oportunamente cualquier amenaza o intimidación ante el Gaula de la Policía.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Extorsión

Barrancabermeja

Bucaramanga

Gobernación de Santander

Gaula

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad