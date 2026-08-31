UIS fortalece su infraestructura con nuevos espacios para formación e investigación

La Universidad Industrial de Santander avanza en el fortalecimiento de su infraestructura educativa y científica con la construcción del nuevo Edificio de Ingenierías Fisicomecánicas en Bucaramanga y la consolidación de su nueva sede en San Gil, proyectos que buscan ampliar la cobertura y mejorar las condiciones para la formación de los estudiantes.

El nuevo Edificio de Ingenierías Fisicomecánicas cuenta con una inversión aproximada de $105.000 millones, de los cuales $92.745 millones corresponden a la obra física y $11.700 millones a dotación.

La infraestructura supera los 25.000 metros cuadrados y está conformada por cuatro niveles, sótano y una terraza equipada. El proyecto incorpora además paneles solares orientados a la autosuficiencia energética.

"Uno de los principales componentes son sus 28 laboratorios especializados, que permitirán fortalecer la formación práctica y la investigación, además de salas de conferencias, zonas de coworking y nuevos espacios académicos y administrativos", dijo el rector Hernán Porras.



Este es el moderno edificio de la Facultad de Fisicomecánicas de la Universidad Industrial de Santander. La inversión superó los $125.000 millones. "Es una obra de gran importancia para la región", dijo el rector Hernan Porras #VocesySonidos pic.twitter.com/1hrAaY5Ygf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 30, 2026

La obra responde al crecimiento de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, que actualmente cuenta con 9.099 estudiantes, 11 programas de pregrado y 26 de posgrado. Con los nuevos espacios se proyecta ampliar la cobertura para 2.960 estudiantes adicionales.

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La UIS también apuesta por San Gil. En la provincia de Guanentá, la Universidad Industrial de Santander proyecta una nueva sede con una inversión de $200.965.800.477 y más de 47.000 metros cuadrados de infraestructura.

El nuevo campus integrará espacios académicos, culturales, deportivos y de bienestar, con capacidad para beneficiar directamente a 2.200 estudiantes y generar impacto en cerca de 10.000 personas de las provincias Guanentá, Comunera y Vélez.

"La sede contará con 14 laboratorios, seis salas de cómputo, 20 aulas, centro de convenciones, auditorio, coliseo, biblioteca, parque urbano, parqueaderos, áreas de Bienestar Universitario y espacios administrativos", afirmó el rector de la UIS.

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Los proyectos hacen parte de la apuesta de la UIS por modernizar y ampliar su infraestructura, fortalecer la capacidad científica y tecnológica y llevar mayores oportunidades de educación superior a las diferentes provincias de Santander.

Periodistas locales conocen el nuevo Complejo de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, edificio que tiene un área de más 25 mil metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles, sótano y terraza equipada con paneles solares, dotado con 28 laboratorios especializados para… pic.twitter.com/6aPLjxTot2 — UIS (@UIS) August 30, 2026

Mientras el edificio de Ingenierías Fisicomecánicas busca responder al crecimiento de la comunidad universitaria y mejorar las condiciones para la investigación en Bucaramanga, la sede de San Gil representa una expansión de la presencia institucional de la UIS en las provincias del departamento.