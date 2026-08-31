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UIS fortalece su infraestructura con nuevos espacios para formación e investigación

La infraestructura supera los 25.000 metros cuadrados y está conformada por cuatro niveles, sótano y una terraza equipada.

FOTO UIS FISICOMECÁNICAS.jpg
FOTO: Edificio Fisicomecánicas de la UIS - Blu Radio Bucaramanga
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La Universidad Industrial de Santander avanza en el fortalecimiento de su infraestructura educativa y científica con la construcción del nuevo Edificio de Ingenierías Fisicomecánicas en Bucaramanga y la consolidación de su nueva sede en San Gil, proyectos que buscan ampliar la cobertura y mejorar las condiciones para la formación de los estudiantes.

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El nuevo Edificio de Ingenierías Fisicomecánicas cuenta con una inversión aproximada de $105.000 millones, de los cuales $92.745 millones corresponden a la obra física y $11.700 millones a dotación.

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La infraestructura supera los 25.000 metros cuadrados y está conformada por cuatro niveles, sótano y una terraza equipada. El proyecto incorpora además paneles solares orientados a la autosuficiencia energética.

"Uno de los principales componentes son sus 28 laboratorios especializados, que permitirán fortalecer la formación práctica y la investigación, además de salas de conferencias, zonas de coworking y nuevos espacios académicos y administrativos", dijo el rector Hernán Porras.

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La obra responde al crecimiento de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, que actualmente cuenta con 9.099 estudiantes, 11 programas de pregrado y 26 de posgrado. Con los nuevos espacios se proyecta ampliar la cobertura para 2.960 estudiantes adicionales.

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La UIS también apuesta por San Gil. En la provincia de Guanentá, la Universidad Industrial de Santander proyecta una nueva sede con una inversión de $200.965.800.477 y más de 47.000 metros cuadrados de infraestructura.

El nuevo campus integrará espacios académicos, culturales, deportivos y de bienestar, con capacidad para beneficiar directamente a 2.200 estudiantes y generar impacto en cerca de 10.000 personas de las provincias Guanentá, Comunera y Vélez.

"La sede contará con 14 laboratorios, seis salas de cómputo, 20 aulas, centro de convenciones, auditorio, coliseo, biblioteca, parque urbano, parqueaderos, áreas de Bienestar Universitario y espacios administrativos", afirmó el rector de la UIS.

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Los proyectos hacen parte de la apuesta de la UIS por modernizar y ampliar su infraestructura, fortalecer la capacidad científica y tecnológica y llevar mayores oportunidades de educación superior a las diferentes provincias de Santander.

Mientras el edificio de Ingenierías Fisicomecánicas busca responder al crecimiento de la comunidad universitaria y mejorar las condiciones para la investigación en Bucaramanga, la sede de San Gil representa una expansión de la presencia institucional de la UIS en las provincias del departamento.

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