Salvatore Mancuso declarará ante Fiscalía antes de la indagatoria de Álvaro Uribe esta semana

La Fiscalía citó a diligencia de entrevista al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, en medio de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos relacionados con las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La diligencia está prevista para este miércoles en Montería, hasta donde se desplazará el equipo del despacho de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia para recibir la declaración de Mancuso en calidad de testigo dentro de la investigación contra el exmandatario.

La declaración se producirá antes de la diligencia de indagatoria de Álvaro Uribe, que continúa prevista para el viernes 4 de septiembre en la Fiscalía.

Salvatore Mancuso Foto: AFP

En paralelo, continúa la discusión sobre cuál autoridad debe asumir la investigación relacionada con la presunta participación de Uribe en hechos vinculados con grupos paramilitares. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó hacerse cargo del expediente, a partir de los argumentos expuestos por la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados.



La solicitud está relacionada con la hipótesis investigativa sobre una presunta participación de Álvaro Uribe Vélez en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue identificado como Bloque Metro.

En el memorial citado por la Comisión se plantea que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la presunta actividad delictiva, existiría una razón para que ese organismo asumiera el conocimiento de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el periodo en el que Uribe ya ejercía la Presidencia de la República.

Salvatore Mancuso Foto: AFP

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La Fiscalía, sin embargo, determinó que la investigación continuará bajo su competencia. El argumento expuesto es que los hechos investigados no estarían relacionados con el ejercicio de la Presidencia de Uribe, iniciada en 2002, sino con hechos cuyo origen se ubica en un periodo anterior, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

La controversia de competencia aún no está definida. La última palabra, según la información suministrada, estará en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar cuál autoridad es competente para continuar con la investigación.

Mientras se resuelve ese debate, la Fiscalía mantiene las actuaciones dentro del expediente y avanza con las diligencias previstas.