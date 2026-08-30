Extradición cabecillas: Ricardo Calderón revela qué podrían contar en EE. UU.

La extradición de cinco hombres que hicieron parte de procesos de negociación y fueron presentados como gestores de paz durante el gobierno de Gustavo Petro vuelve a poner sobre la mesa las investigaciones periodísticas realizadas por Noticias Caracol y Blu Radio.

En diálogo con Sala de Prensa Blu, Ricardo Calderón, periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, recordó algunos de los casos que involucraron a estos cabecillas y explicó qué información podría conocerse ahora que varios de ellos serán enviados a Estados Unidos.

Entre los extraditables mencionados están Willington Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo'; Carmen Evelio Castillo, alias 'Muñeca'; Giovanni Andrés Rojas, alias 'Araña'; Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', y Freddy Castillo Castillo, alias 'Pinocho'. Según lo expuesto durante la entrevista, tres están detenidos y dos permanecen en libertad.

¿Qué reveló Ricardo Calderón sobre alias 'Mocho Olmedo'?

Calderón recordó la investigación de Noticias Caracol sobre alias 'Mocho Olmedo', quien, según explicó, después de entregarse al Ejército terminó durante casi dos meses en un apartahotel de Chapinero bajo protección de la DNI.

“Se supone que el tipo tenía que estar preso o bajo custodia de la Fiscalía y no de la DNI”, dijo Calderón al explicar uno de los episodios que generó cuestionamientos durante las negociaciones.

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El periodista señaló que la situación fue conocida cuando la Corte Suprema de Justicia debía notificar una orden de extradición y no encontró al hombre bajo custodia de la Fiscalía.

¿Qué podrían contar los extraditados en Estados Unidos?

Otro de los casos abordados fue el de alias 'Araña', quien, de acuerdo con la entrevista, fue capturado en Bogotá después de terminar una rueda de prensa relacionada con las negociaciones de paz.

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Calderón sostuvo que algunos de estos hombres podrían tener información sobre lo ocurrido durante las conversaciones con el Gobierno Petro y sobre los beneficios que habrían recibido.

“Ellos obviamente son protagonistas de primera mano, de saber qué es lo que les prometió y quiénes les prometieron qué durante el gobierno, y a cambio de qué”, mencionó.

El periodista agregó que algunos intentaron entregar información mientras estaban presos, pero, según afirmó, sus declaraciones no habrían recibido suficiente atención en Colombia.

“Eso va a ser muy, muy importante. Eso es obviamente una mina de oro de información para el Departamento de Justicia y las autoridades de EE. UU.”, precisó Calderón.

Durante la conversación, también se recordó la investigación conocida como el Pacto de La Picota y las revelaciones sobre las negociaciones y acercamientos ocurridos durante el anterior Gobierno.

Escuche la entrevista completa aquí: