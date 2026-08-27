Investigación contra Uribe por presunta parapolítica continuará en manos de la Fiscalía

Pese a la solicitud hecha por la Comisión de Acusación de hacerse cargo del caso de Álvaro Uribe por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares y por las masacres de El Aro y La Granja, la Fiscalía determinó que todo seguirá siendo investigado por ellos al considerar que los hechos no están ligados al ejercicio de su cargo como jefe de Estado.

"Por consiguiente, al no atribuirse los hechos referidos al doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ en condición de Presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación, bajo los derroteros de l a Ley 600 de 2000, siendo esta entidad la que tiene la competencia actual", indicó la Fiscalía.

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Es importante recordar que la Comisión de Acusación pidió el caso del expresidente luego de quela defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidiera que se revisara qué autoridad es la competente para seguir detrás de la investigación, pese que en esta hay miembros del Pacto Histórico.

En el memorial citado por la Comisión se plantea que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la presunta actividad delictiva, existiría una razón objetiva para que la Comisión de Investigación y Acusación asumiera el conocimiento de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el periodo en que Uribe ejerció la Presidencia.



"Se argumenta que Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003", indicó el presidente de la Comisión.

Sin embargo, en su respuesta, la Fiscalía argumentó que no basta con que los hechos hayan ocurrido durante el periodo presidencial para el fuero constitucional. Además, de acuerdo al ente y, según lo plasmado por la Corte Constitucional, los hechos que se investigan corresponden a los presuntos vínculos del expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando él era gobernador de Antioquia.