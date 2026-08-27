En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Nepal
Santa Fe
Sismos hoy
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Investigación contra Uribe por presunta parapolítica continuará en manos de la Fiscalía

Investigación contra Uribe por presunta parapolítica continuará en manos de la Fiscalía

La Fiscalía que el caso pase a la Comisión por la supuesta participación en la creación de grupos paramilitares al considerar que los hechos no están ligados al ejercicio de su cargo como jefe de Estado.

Álvaro Uribe.jpg
Expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Pese a la solicitud hecha por la Comisión de Acusación de hacerse cargo del caso de Álvaro Uribe por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares y por las masacres de El Aro y La Granja, la Fiscalía determinó que todo seguirá siendo investigado por ellos al considerar que los hechos no están ligados al ejercicio de su cargo como jefe de Estado.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Por consiguiente, al no atribuirse los hechos referidos al doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ en condición de Presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación, bajo los derroteros de l a Ley 600 de 2000, siendo esta entidad la que tiene la competencia actual", indicó la Fiscalía.

Álvaro Uribe - expresidente de Colombia
Foto: AFP

Últimas noticias

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra.jpg
Judicial

Capturan a presunto implicado en asesinato de empresario Gustavo Andrés Aponte

Trabajadores de Aire-e
Judicial

Procuraduría pedirá explicaciones al saliente interventor de Air-e por presuntas irregularidades

Es importante recordar que la Comisión de Acusación pidió el caso del expresidente luego de quela defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidiera que se revisara qué autoridad es la competente para seguir detrás de la investigación, pese que en esta hay miembros del Pacto Histórico.

En el memorial citado por la Comisión se plantea que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la presunta actividad delictiva, existiría una razón objetiva para que la Comisión de Investigación y Acusación asumiera el conocimiento de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el periodo en que Uribe ejerció la Presidencia.

"Se argumenta que Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003", indicó el presidente de la Comisión.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sin embargo, en su respuesta, la Fiscalía argumentó que no basta con que los hechos hayan ocurrido durante el periodo presidencial para el fuero constitucional. Además, de acuerdo al ente y, según lo plasmado por la Corte Constitucional, los hechos que se investigan corresponden a los presuntos vínculos del expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando él era gobernador de Antioquia.

Relacionados

Álvaro Uribe Vélez

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad