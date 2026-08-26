Comisión de Acusación pide a Fiscalía remitir expediente contra Álvaro Uribe

El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, solicitó formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de una controversia sobre la autoridad que debe asumir el conocimiento de los hechos investigados.

La solicitud fue presentada después de que la defensa del exmandatario radicara un memorial en el que pidió que se propusiera un conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento de la Comisión, la controversia está relacionada con una hipótesis investigativa que vincula a Uribe con el delito de concierto para delinquir agravado por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.

La Comisión señala que, de acuerdo con esa hipótesis, la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003, cuando Álvaro Uribe Vélez ya ejercía como presidente de la República, cargo que ocupó entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.



En el memorial citado por la Comisión se plantea que, debido al carácter permanente del delito de concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la presunta actividad delictiva, existiría una razón objetiva para que la Comisión de Investigación y Acusación asumiera el conocimiento de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el periodo en que Uribe ejerció la Presidencia.

El documento señala que la Comisión aprobó por unanimidad, durante la sesión del 19 de agosto de 2026, plantear la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que la Comisión asuma el conocimiento de la actuación.

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La solicitud de remisión del expediente se produce, entonces, en medio de la discusión sobre cuál autoridad debe asumir el conocimiento de los hechos que, según la hipótesis investigativa mencionada en el documento, se habrían extendido hasta 2003.

En el oficio también se hace referencia a hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y a la época en que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia, antes de llegar a la Presidencia de la República.

¿Qué pasaría si la Fiscalía no acepta la solicitud?

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En caso de que la Fiscalía no acceda a la solicitud de la Comisión, el presidente de esta corporación pide que, previa respuesta de la entidad, el expediente objeto de la colisión de competencia sea remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El propósito sería que esa corporación dirima la colisión de competencia, de acuerdo con lo señalado en el oficio y con fundamento en el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.