Fiscalía reprograma este 27 de agosto interrogatorio al fiscal Gabriel Jaimes por caso Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación reprogramó para este 27 de agosto, a las 2:00 de la tarde, el interrogatorio al fiscal Gabriel Jaimes, quien deberá comparecer en calidad de indiciado para responder por las actuaciones que adelantó mientras estuvo al frente del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

El interrogatorio está relacionado con la decisión que tomó Jaimes en marzo de 2021, cuando solicitó la preclusión del proceso que se adelantaba contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

En ese momento, Jaimes argumentó que, tras el estudio del expediente, no encontraba elementos que permitieran avanzar hacia una etapa más avanzada del proceso, por lo que pidió que se decretara la preclusión de la investigación.

Gabriel Jaimes Foto: Fiscalía

Posteriormente, el caso terminó en el despacho de la fiscal Marlene Orjuela, quien estuvo al frente del juicio contra el exmandatario. En primera instancia, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán.



Meses después de ese fallo de segunda instancia, la Fiscalía determinó llamar a interrogatorio, en calidad de indiciado, al fiscal Gabriel Jaimes para que responda por las actuaciones relacionadas con la solicitud de preclusión que presentó mientras estuvo encargado del expediente.

El abogado Juan Manuel Castellanos, representante legal de Jaimes, aseguró que su representado asistirá al interrogatorio, que se llevará a cabo en el Búnker de la Fiscalía este 27 de agosto a las 2:00 de la tarde.