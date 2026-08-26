A la cárcel alias ‘Águila’ y 10 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia en Meta

Once presuntos integrantes de una estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, dentro de una investigación por su posible participación en actividades relacionadas con control territorial, intimidación y extorsiones en zona rural de Puerto Gaitán, Meta.

Entre los procesados se encuentra Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos cabecillas de la estructura y como hombre de confianza de alias ‘Zarco Aldinever’ en el departamento del Meta.

De acuerdo con la investigación, la organización tendría presencia en la zona rural de Puerto Gaitán y estaría dedicada, entre otras actividades, a ejercer control territorial y a realizar conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.

Las autoridades también investigan el uso de varios inmuebles rurales ubicados en Puerto Gaitán. Según la hipótesis de la Fiscalía, estos lugares serían utilizados como sitios de permanencia y ocultamiento de integrantes de la estructura, además de servir para almacenar y custodiar armas de fuego y otros elementos destinados al funcionamiento de la organización.



Durante los procedimientos de allanamiento realizados en el municipio fueron encontrados un revólver, tres pistolas y 133 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento.

Además de Salgado Merchán, los procesados son Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Omar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis.

Segunda Marquetalia. Foto: imagen de archivo, AFP.

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La Fiscalía sostiene que alias ‘Águila’ tendría un nivel de responsabilidad dentro de la estructura diferente al de los demás procesados. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de cometer extorsión y tráfico de estupefacientes, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

A los otros diez procesados les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y concierto para delinquir agravado.

Ninguno de los once procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las audiencias preliminares. Sin embargo, todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.