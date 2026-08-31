En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cristo Rey
Combates Guaviare
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía afecta 44 bienes por más de $22 mil millones ligados a ‘Los del Dorado’

Fiscalía afecta 44 bienes por más de $22 mil millones ligados a ‘Los del Dorado’

Los activos están representados en 34 inmuebles, de los cuales 17 son rurales y 17 urbanos, además de seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad.

Fiscalía afecta 44 bienes por más de $22 mil millones ligados a ‘Los del Dorado’.
Fiscalía afecta 44 bienes por más de $22 mil millones ligados a ‘Los del Dorado’. Foto cortesía.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, grupo delincuencial señalado de participar en la producción de cocaína y su posterior envío internacional

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las medidas corresponden a la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes, cuyo valor supera los 22 mil millones de pesos.

Últimas noticias

cárcel La Modelo.jpg
Judicial

Extradición cabecillas: Ricardo Calderón revela qué podrían contar en EE. UU.

Olguín Mayorga
Judicial

Amenazaron al presidente de Asociación de Víctimas tras mensaje por extradición de 'Mocho Olmedo'

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los activos están representados en 34 inmuebles, de los cuales 17 son rurales y 17 urbanos, además de seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad.

Bienes ocupados a ‘Los del Dorado’.
Bienes ocupados a ‘Los del Dorado’. Foto cortesía.

Los bienes están ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, y fueron identificados dentro de una investigación que busca establecer el origen de los recursos utilizados para adquirir y registrar parte de este patrimonio.

La investigación, que contó con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, señala que ‘Los del Dorado’ obtenían pasta base de coca en el departamento de Nariño. Según la hipótesis investigativa, esta sustancia era ocultada en vehículos de carga y trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo, Antioquia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En esos lugares, la pasta base era transformada en clorhidrato de cocaína. Posteriormente, los cargamentos eran transportados hacia diferentes puntos mediante camiones que movilizaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción.

Bien ocupado a ‘Los del Dorado’.
Bien ocupado a ‘Los del Dorado’. Foto cortesía.

Publicidad

Para estos desplazamientos, de acuerdo con la investigación, los vehículos contaban con documentación comercial que amparaba las actividades aparentemente legales de transporte. Los cargamentos eran trasladados posteriormente hacia el Caribe colombiano, donde se coordinaba su salida por vía marítima hacia destinos internacionales.

De manera paralela, la Fiscalía estableció como hipótesis que la organización habría utilizado recursos provenientes del narcotráfico para adquirir bienes muebles e inmuebles y otros activos.

Según la investigación, algunos de estos bienes habrían sido registrados a nombre de terceras personas con el propósito de ocultar su verdadero origen y dificultar la identificación de los recursos relacionados con las actividades investigadas.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Bandas criminales

Tráfico de cocaína

Publicidad

Publicidad

Publicidad