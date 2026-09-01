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Dos menores estarían detrás de incendios forestales en Bello

Además, una de las emergencias, localizada en el Cerro Quitasol, fue controlada con ayuda de las precipitaciones que cayeron en la noche del lunes.

Incendio en Bello, Antioquia.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Dos menores de edad estarían detrás de algunos de los incendios forestales que se registraron en esa localidad del norte del Valle de Aburrá en horas de la tarde del pasado lunes.

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Una de las emergencias se registró en el Cerro Quitasol, donde organismos de Gestión del Riesgo y unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello trabajaron hasta entrada la noche para mitigar las llamas, algo que finalmente sucedió con ayuda de las precipitaciones registradas. De acuerdo con las primeras observaciones, el incendio habría sido provocado de manera intencional.

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En el lugar estuvieron 25 unidades realizando labores de mitigación, pero debido a las condiciones de seguridad y a que la zona presenta dificultades de acceso, los trabajos fueron suspendidos y, antes de ser retomados, la conflagración fue apagada con ayuda de las lluvias que se registraron hasta la madrugada de este martes.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en articulación con la Policía Nacional, identificó a dos menores de edad que serían los responsables de dar origen al conato, por lo que se adelanta la búsqueda de los jóvenes y de sus familias en la zona.

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En ese sentido, la Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las zonas vegetales protegidas y denunciar cualquier acción que pueda ponerlas en riesgo, pues este tipo de hechos también amenaza la integridad de las personas y sus bienes.

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Frente a la posibilidad de utilizar un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket, las autoridades señalaron que su activación requiere el cumplimiento de protocolos establecidos que se están analizando.

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