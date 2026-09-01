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En Guarne se entregó la primera vivienda reconstruida tras el terremoto en Antioquia

En el departamento se han entregado materiales para el arreglo de más de 550 viviendas.

CASA ARREGLADA - GOBERNACION DE ANTIOQUIA.jpg
Casa arreglada tras terremoto en Antioquia.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

En Guarne, Antioquia, se entregó la primera vivienda reconstruida en el departamento tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Además, se han entregado material para el arreglo de más de 550 viviendas.

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La Gobernación de Antioquia entregó la primera vivienda reconstruida para una familia afectada por el terremoto. La casa está ubicada en la vereda La Mosquita en Guarne, y fue entregada a Jeannette del Socorro Hincapié y su familia.

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La reconstrucción se hizo en una alianza entre la Gobernación de Antioquia, la Empresa de Vivienda de Antioquia y el empresario Orlando Duque Giraldo, gerente de Plasti América Center, quien asumió la financiación de las obras, mientras VIVA aportó los estudios y diseños.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que la casa pudo ser construida en apenas 10 días, luego de que al empresario se le expusiera la situación en la que había quedado la familia.

“Pues en realidad esta es la primera casa que se puede entregar, yo diría que en toda Colombia ya reconstruida gracias a la generosidad de un donante. En 10 días la construyó. Una casa absolutamente digna, con todas las comodidades, mucho más confortable que la que tenía la familia”, aseguró el mandatario regional.

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Según explicaron las autoridades, la nueva vivienda no solo ofrece condiciones de seguridad y dignidad, sino que también fue diseñada teniendo en cuenta las necesidades de un integrante de la familia que cuenta con una discapacidad.

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Mientras avanza la reconstrucción, VIVA también ha entregado materiales a diferentes alcaldías para atender cerca de 560 viviendas afectadas en Andes, Caramanta, Ciudad Bolívar, Betulia e Hispania, además, el Banco de Materiales continuará con entregas en Andes, Valparaíso, Jardín, Tarso y Anzá.

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Asimismo, las familias reciben además acompañamiento técnico mediante un modelo de autoconstrucción asistida, por lo que a esto se suman alianzas con Proantioquia, Comfama y el Comité de Cafeteros de Antioquia para intervenir otras 21 viviendas de familias cafeteras afectadas por el sismo.

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