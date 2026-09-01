Medellín, tercera ciudad del país con menor desempleo: desocupación bajó 0.5 %

Medellín reportó la tercera menor tasa de desempleo entre las principales ciudades de Colombia. Por su parte, el Valle de Aburrá tiene tasa de desocupación del 7 %. y es la mejor área metropolitana.

La capital antioqueña y su Área Metropolitana se consolidaron nuevamente como la región con la menor tasa de desocupación del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Según las cifras, el Valle de Aburrá registró una tasa de desocupación del 7 %, lo que representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 7,3 %.

En el caso específico de Medellín, la tasa de desocupación pasó de 7,9 % a 7,4 %, una reducción de 0,5 puntos porcentuales. La cifra ubica a la capital antioqueña en el tercer lugar entre las ocho principales ciudades del país con menor desempleo.



El comportamiento del mercado laboral estuvo acompañado por un aumento en el número de personas ocupadas. En Medellín se contabilizaron 2.237.546 personas con empleo, informó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano.

“Este logro no es casualidad, es el resultado de la confianza del sector empresarial. Recordemos que el 97% de los empleos de Medellín lo genera el sector privado, también del acompañamiento de nuestro talento y de una articulación decidida entre el sector privado y las universidades”, aseguró.

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Los sectores que más contribuyeron a esta generación de puestos de trabajo fueron la administración pública, alojamiento y servicios de comida y construcción. Este último grupo registró 23.791 nuevos ocupados, mientras que alojamiento y servicios de comida aportó 22.978 y construcción sumó 22.803.